【豐銀投顧】新台幣強升，大盤狂漲，台股直噴？！

◆盤勢分析

台股在今年開紅盤就能夠延續去年 12 月收紅的反攻氣勢，從指數看起來的確是不錯，但別忘記台股現在的月均量水準是在 1350 億元左右，因此這幾天的短線漲勢只能說是量縮反彈，只是強度比較強，且也讓台股在技術面上封閉了 10700 的 12/4 空方缺口，至少讓大盤可以脫離大幅回檔修正的危機，從均線的角度來看，月線再次從低檔轉為上揚，在指數整理的過程中將提供支撐，當權值股都已經盡責的撐住指數時，元月行情焦點將回到個股身上。

今天結構上以電子、傳產以及金融三者同時攻擊為主，尤其是大立光今天的強勢反彈，是盤中交易氣氛熱絡的主因，當然電子產業中的被動元件、PCB、MOSFET 以及整流二極體相關個股表現都很強勁，可見得今年的缺貨漲價題材將持續延燒，但千萬別忘記這些個股請加 @ozo5468n 都已經幾乎是從去年漲到現在，即使再強，上漲幅度也都已經有限，手中有的可以抱牢觀察等待調節點，空手的先別進去瞎攪和，這三個交易日新台幣匯率出現大幅度升值，雖然可以解讀成為是資金行情，但… 別忘記電子股在去年上半年匯損的嚴重可是幾乎都讓 Q1 都做了白工呀！預估今年上半年將可能複製去年的匯損，所以，現在追高電子股的風險可以說比去年還高，建議在新台幣升值的過程中，可以聚焦在內需傳產的族群中，包括：營建股的興富發、長虹，甚至有大南港開發相關的個股，其它像是鋼鐵、塑化都還是盤面焦點重心，比較次產業的可以留意中國環保議題相關的山林水、力麒等。

今年雖然幾乎外資、法人預估都看台股高點將有機會挑戰 11500-12000，但當市場一面倒地看同一方向時，別忘了看到今年的風險其實相較於去年大，尤其是當 FED 不斷升息、縮表的效應透過貨幣乘數效應發酵後，市場也將陸續感受到資金緊縮的壓力，在指數不斷創高的同時也得留意風險會隨著指數的創高而增加，從匯率的大幅度升貶可知道，資金的流入、流出都是很果斷的，留意當趨勢成形，是很難改變方向的！(豐銀投顧證期雙照分析師翁偉捷提供)

