【安聯投信】回顧2017 新興股市吸金奪冠又見漲

聖誕假期後，整體市場交投清淡，觀察 2017 全年資金流向，據美銀美林引述 EPFR 統計至 12 月 20 日，以全球新興市場吸金 559.67 億美元奪冠，次位為日股，吸金 415.73 億美元；第三名則為歐股，全年吸金 275.64 億美元 (見表)。

在台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，受惠於美股再創新高、資金回流以及美元走勢等因素，台股 2017 年封關日上漲 75.22 點，收在 10642.86 點，指數不但首度收在萬點之上、且收復半年線，年線、月線和周線也都收紅。2018 年首個交易日也開出了紅盤，收於 10710.73 點。

廖哲宏表示，隨著資金回流、交投動能逐步回穩，亦有利支撐台股延續偏多走勢。根據證交所統計，三大法人在台股 2017 年最後一個交易日同步買超約 75.06 億元，其中外資在 2017 年台股封關前的最後一周，也由賣轉買，累積買超 137.82 億元，有利盤勢。

展望後市，廖哲宏表示，基本面成長態勢不變，對台股後市依舊審慎樂觀，預估具成長趨勢的主流族群或主題，仍將是左右來年盤勢的重要力量。在方向上，電子股、傳產股成為牽動台股未來走向的兩大主要支柱。其中，塑化股 2018 年獲利預估有望受惠於近期油價表現走強而上修；電子股 2018 年獲利預估仍有兩位數表現，不過近日因匯市波動較大，投資人也須留意此一態勢對於科技股獲利可能的潛在影響。

在美股部分，安聯收益成長基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）產品經理蔡明潔表示，總統川普於去年底簽署 1.5 萬億美元的稅改法案，將公司稅率自 35% 大幅降至 21%，並全面下調了個人所得稅率，為上任以來首獲重大立法勝利。另外，消息指出，川普在社群媒體推特上表示，為了國家利益將開始與民主黨共同推進立法的方式合作，將於 1 月公布承諾已久的基建計畫。

經濟數據方面，蔡明潔表示，10 月凱斯 - 席勒 20 城房價指數年增 6.4%，優於預期的 6.3%，並創下 2014 年 7 月以來最大漲幅。12 月消費者信心指數自高點意外下滑至 122.1，顯示美國人對經濟前景的樂觀程度有所降溫。

蔡明潔表示，展望今年，美股在稅改利多帶領下，明年依然看好，只是，指數位高震盪難免，且美股已超過 1 年無 2% 以上跌幅，因此不可輕忽波動度造成的風險。她建議投資人，應透過結合股債的收益成長組合，貼著美國大行情走，廣納債券、股息、資本利得等三大收益來源，同時降低投資風險，追求收益目標與長期資本增值。

在歐股方面，安聯歐洲高息股基金 (基金之配息來源可能為於本金) 產品經理田克杰表示，義大利總統馬達雷拉宣布解散國會參眾兩院，將於今年 3 月 4 日舉行大選。民調顯示民粹主義的五星運動黨支持率領先，該黨訴求如果不對歐盟條約重新談判的話，就希望就拋棄歐元進行諮詢式公投。他表示，儘管義大利五星運動黨支持率領先，然而整體調查顯示，無論是五星運動或民主黨與中右翼聯盟皆無法獲得議會多數，明年 3 月大選恐出現懸浮議會的局面。

田克杰表示，地緣政治在今年仍為投資歐股的心理障礙，不過歐元區消費及企業信心同步增溫，預估全年整體企業獲利有超過一成的增長，EPS 更可望超過兩成，具有投資價值與成長空間。建議投資人以長線規劃，持續投資於歐股，參與歐洲企業獲利隨全球總體經濟上揚趨勢，同步獲益。

在亞股部份，安聯四季成長組合基金人莊凱倫表示，南韓與印度分別為去年亞股吸金王的冠、亞軍。印度經濟成長逐漸脫離上半年換鈔與 GST 影響，總理莫迪推出大規模財政刺激加上先前央行降息，宏觀動能可望逐漸改善。估值相對歷史平均並未偏貴、但相對亞洲股市偏貴，且油價反彈對印度不利。去年以來金融、原物料、工業領漲，科技、醫療疲弱，留意今年是否發生風格轉化，也要密切觀察油價變化。

在南韓部分，莊凱倫表示，南韓央行於去年 11 月底率先亞洲市場升息一碼來到 1.50%。而根據南韓統計局公布 12 月消費者物價指數 (CPI) 年增 1.5%，符合預期，主要為食品價格下滑拉低近月通膨。央行表示 2018 年將維持寬鬆的貨幣政策立場，因為儘管經濟成長趨勢平穩，但是通膨壓力料將處於較低水準。

另外看到俄羅斯，莊凱倫表示，俄羅斯公布 12 月製造業採購經理人指數 (PMI) 為 52.0，為連續 3 個月走升，並且自 2016 年 1 月以來維持於榮枯線 50 以上，凸顯俄羅斯經濟確實改善，走出過去衰退的陰霾。展望今年，她表示，全球獲利成長趨勢未變，帶動新興市場後市表現。儘管明年選舉年的政局變化可能帶來波動，不過在金融環境改善、景氣穩健復甦的情況下，今年新興市場仍值得期待。

安聯投信獨立經營管理 | 本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。PIMCO 系列基金持有衍生性商品之總部位，依愛爾蘭金融服務管理局的計算方法，可達基金淨資產價值之 100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。本基金 B 類型受益權單位將每月進行收益分配評估，決定應分配之收益金額，且分配金額若未達新台幣 300 元，除銀行特定金錢信託外，將轉入再投資。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，配息時應注意基金淨值之變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。現階段法令限制投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市之有價證券 (境外基金總金額不得超過基金淨資產價值 10%)，基金投資地區包含中國大陸及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值承受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本公司於公司網站揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。依基金投資標的風險屬性和投資地區市場狀況，由低至高編制為「RR1,RR2,RR3,RR4,RR5」五個風險收益等級。基金如投資於固定收益商品，其投資風險包括但不限於信用風險、利率風險、流動性風險及交易可能受限制之風險等。經濟環境及市況之改變亦可能影響前述風險程度，以致影響投資價值。一般而言，當名目利率走升時，固定收益投資工具 (含空頭部位) 之價值可能下降，反之則可能上升。流動性風險則可能延後或限制交易之贖回或付款。本風險收益等級僅供投資人參考，不得作為投資唯一依據。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。