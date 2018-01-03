【大華銀投信】2018開門紅 全球股市慶歡騰

◆ 國際股市

週二美股三大指數收漲，伊朗遊行示威活動的衝突並未造成股市恐慌，蘋果大漲逾 1.8% 率領晶片股反攻，標普 500 與那斯達克指數收盤再創新高；除了科技股之外，能源、原物料、醫療保健與非必須消費板塊漲幅皆逾 1%。美元指數延續去年跌勢，週二下跌 0.27% 至 91.87，創 3 個月來新低，推升金價連漲 8 個交易日，站穩每盎司 1,300 美元關口，歐元則強勢突破 1.20，歐股持續面臨匯損壓力，德法等主要指數週二均收跌，掩蓋了 Markit 公布歐元區 12 月 PMI 創新高的利多。

亞股普漲，港股恆生指數大漲 2.0%，創下 2007 年以來新高，由國企股大漲 3.07% 領漲，因上週五中國證監會宣佈讓國企股進行全流通試點，週二立即展開；A 股上證指數也大漲 1.24%，因中國人民銀行週末預告將在春節期間啟動臨時準備金，預計將釋放流動性超過人民幣一兆以緩解資金緊張，由房地產板塊領漲昨日 A 股。

◆ 每日一表

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