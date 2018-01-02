【富蘭克林】資金流向股票型基金，新興市場持續受到資金青睞

EPFR 統計：資金流入股票型基金，新興市場基金連續三週資金流入

聖誕假期前後，市場交投清淡，然 2018 年經濟成長與企業獲利預期正向，投資人情緒仍偏樂觀，美股基金前一週 (2017/12/14-12/20) 受獲利了結賣壓、資金流出，然而後一週 (2017/12/21-27) 隨即資金流入，顯示投資人風險偏好程度，依據研究機構 EPFR 統計 2017/12/21~12/27 基金資金流向顯示，過去一週美國 111.4 億美元資金淨流入，為 10 月以來最大單週淨流入，整體新興市場則連續三週資金流入。

富蘭克林證券投顧表示，2017 年許多市場表現亮眼，如美股 2017 年創下 2013 年以來最佳年度表現，而新興市場更是可圈可點，除了主要國家巴西、印度、恆生國企指數 2017 年漲幅超過 2 成外，阿根廷股市在改革成效題材激勵下、漲幅超過 7 成，堪稱 2017 年大贏家，根據研究機構 EPFR 統計 2017/12/21~12/27 基金資金流向顯示，新興市場連續 3 週獲資金淨流入，反映新興市場股票資產吸金動能顯著，富蘭克林證券投顧認為，新興市場在經濟溫和成長、企業獲利向上的情形下，預期 2018 年上行空間值得期待，但是目前全球股市多頭即將進入第九年，預期資金輪動速度加快、操作難度升高，建議透過價值投資與基本面選股的主動式管理策略，可望爭取擊敗大盤的超額報酬空間。

富蘭克林坦伯頓金磚四國基金經理人伽坦 ‧ 賽加爾表示，從整體獲利能力、毛利、及股東權益報酬率 (ROE) 觀點來看，許多新興市場企業的獲利已從之前的下行壓力中走出、目前逐漸改善中，新興市場企業的獲利預測中能看到更好的能見度，也預期獲利仍有很大的改善空間，考量企業獲利成長等因素，我們認為目前新興市場企業評價水準具有吸引力；此外，全球多數的投資人在新興市場股市的投資比重仍偏低，低於新興市場佔全球 GDP 及市值應有的比重，而這點可望支撐資金持續流入。

過去一週政府 / 機構債券型基金為資金淨流出，然新興市場債基金淨流入 5.7 億美元，整體高收益債券基金淨流入 1.4 億美元。(附表一)

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人麥可 ‧ 哈森泰博表示，過去近十年，金融市場享受著美國聯準會量化寬鬆政策所營造的低利率環境，投資人得以利用被政策壓低的資金成本投資於風險性資產，但這卻造成債券及股票評價的扭曲；我們預期聯準會縮表將自 2018 年開始對金融市場造成重大影響，未來一年聯準會緊縮貨幣政策對各個新興國家的影響並不一致，有些國家還是具有投資吸引力，但也有些國家難以抵抗美國升息的衝擊，因此，2018 年投資新興市場重點在於：避免受國際大盤影響的貝它風險，並找尋能夠經得住利率上揚的個別超額報酬機會，如透過精選新興國家當地貨幣債的方式爭取收益空間。

亞洲股市外資動向：過去一週外資重返亞股，僅印尼股市外資賣超

外資一改之前一週操作方向，上週於亞股操作幾全數淨買超，以台灣股市 4.63 億美元買超幅度最大，除印尼淨賣超外，其餘亞洲市場均淨買超。(附表二)

富蘭克林坦伯頓金磚四國基金經理人伽坦 ‧ 賽加爾表示，亞洲是新興市場中最令人感到振奮的市場，提供一系列的投資機會，包含中國、南韓、印度、台灣，印尼等類型的國家，我們相對看好科技與消費產業，科技類股的機會展現在許多型態，如中國的電子商務模式、台灣及南韓發展行動通訊、汽車電子相關產品的公司等，汽車產業正見證了邁向更具能源效率之電動車的轉型，中國、南韓及台灣都有一些成長快速、技術尖端的公司，極有機會受惠於這波由燃氣引擎轉型至替代引擎 (包括電動汽車所使用的引擎) 的巨大轉變。

新興市場基金警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。高收益債券基金警語：由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。

本基金之主要投資風險除包含一般固定收益產品之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險外，由於本基金有投資部份的新興國家債券，而新興國家的債信等級普遍較已開發國家為低，所以承受的信用風險也相對較高，尤其當新興國家經濟基本面與政治狀況變動時，均可能影響其償債能力與債券信用品質。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。

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