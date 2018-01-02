新台幣單日升0.74%排第二 這貨幣升更猛

新台幣兌美元 2 日以 29.755 元、升值 9.3 分開出後，在台股走揚及亞洲主要貨幣韓元等兌美元升值，加上外資在台股賣超及有資金匯入，出口商也眼看美元貶勢不止，失望性美元賣壓也湧現，新台幣兌美元一度衝上 29.587 元、勁揚 2.61 角，終場升幅稍有收斂，但仍升值了 2.2 角，新台幣兌美元最後收在 29.628 元，不僅連續 2 年新年首個交易日收升，更創 2013 年 11 月 21 日以來收盤新高價，單日升幅有 0.74%。

不過，根據央行提供的主要貨幣兌美元匯率變動資料，以台北外匯市場下午 4 時收盤價來看，與 2017 年 12 月 29 日相較，主要貨幣兌美元 2 日都升值，其中韓元升幅最猛，升值了 0.88%，再來才是新台幣及歐元均升值了 0.74%，澳幣也升值 0.54%。

至於泰銖兌美元升幅也有 0.49%，英鎊升 0.48%，星幣升 0.46%。此外，印尼幣也升了 0.18%，人民幣升了 0.16%，而日圓也小升 0.02%。

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