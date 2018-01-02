英業達Q1蘋果光加持、淡季有撐 法人偏多看待

英業達 (2356)2018 營運穩健中求成長，手持裝置與伺服器成兩大引擎，法人看好今年該公司營收獲利均將優於 2017 年，其中獲利有機會增加 15-20%。

英業達週二 (2 日) 開紅盤，為筆電代工漲幅之冠，終場收漲 0.5 元或 2.11%，來到 24.25 元價位。



英業達旗下發展智慧手持裝置的英華達，受惠於蘋果 AirPods 與 HomePod 獨家訂單的挹注，加上手機、穿戴式產品訂單的增加，2017 年出貨量約達 7 千萬台左右，達成內部目標。



雖公司認為今年手持裝置業務成長趨緩，將以獲利結構的調整為主，但首季 HomePod 出貨，AirPods 的動能也續強，將成為其淡季的業績支撐；而伺服器受惠 Intel Purley 平台新品換機潮帶動，2018 年成長也不看淡，筆電則在商用產品線支撐下，可望平穩表現。



法人預估，英業達 2017 年 EPS 可望突破 2 元，2018 年合併營收將年增逾 6%，上探 4900 億元，獲利則有機會持續增加到近 2.4 元左右，呈現雙位數成長，現階段股價也偏多看待。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』