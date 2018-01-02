名家論壇》盧燕俐／最值錢的金融證照

演講會場上，一位年輕人急切的提問：「哪一張金融證照最值錢？我想趕快準備去考！」我思索了一下，回說：「這個問題也許存在著刻板印象，但在我心中，沒有標準答案，得看你的熱情而決定！」

我的意思是，就目前金融圈的現況，相關證照多如牛毛，包括：銀行、保險、證券、期貨等等，想順利進入就業市場，國內的基本證照一定是必備。而幾張考試門檻較高的國際級證照，像是風險管理師 (FRM)、特許財務分析師 (CFA)、精算師 (FSA)，確實炙手可熱，有助升官加薪。

以 CFA 來說，是全球公認金融業最高等級證書，報考者須通過三階段十門專業科目和道德操守的考試，從事相關行業四年才能取得，許多當紅的外資分析師和操盤人，皆有這張證照。也就是說，想在外資金融圈混，擁有一張 CFA，是競爭的利器之一。

國內幾家大型金控公司，也積極鼓勵員工考取，並祭出了一連串的獎勵方案，分階段給予數萬元的獎金。目前全台僅有三百多人取得，「含金量」頗高，年薪則因年資和考績而異，普遍落在數百萬元，甚至上千萬元。

另外，平均要花八到十年才能考取的 FSA，可在美國執業，全台不到百人擁有，競爭更為激烈。據統計，在美國年資十年，且考取 FSA，年薪至少 20 萬美元，在英國則是 10 萬英鎊起跳，在台則沒有類似數據，但相信應該也不低。

話說回來，越難考的證照越值錢，拿到證照，就如同拿到奧運比賽的參賽資格，但最後能否得到金牌，還是得視平日的訓練、累積的實力，及臨場表現而定。更重要的是，對工作有多少熱情，職場的路才能走的有多遠。

尤其有些證照表面看起來並不起眼，因為熱情和毅力灌注，反倒容易開花結果。我所服務的一家國際地產公司，許多同仁都擁有不動產經紀人執照，在台灣房市交投冷清的此刻，也許這張證照看來並不值錢，但嗅覺敏銳者早已帶領客戶布局全球，業績蒸蒸日上的不在少數。

其中，有位入行才一年半的菜鳥，名叫立偉，用心經營客戶，每每遇到我，就是請教一些熱門的財經和匯率議題，努力替客戶解決難題。這種不認輸的精神，很讓人感動。私下了解，他年薪居然高達三百萬元，以三十歲不到的年紀，未來相當值得期待！

更不要說人才濟濟的保險業，天王天后傳奇故事一堆。據永達保經估計，在台平均每一百個從事保險業務者，就會誕生一個年薪千萬，而光是永達，年薪千萬的就多達二十幾位。可見，為了到達顛峰，成功的機率可能只有百分之一，而唯一的方法，就是不斷的自我超越、超越、再超越。

最後，我告訴這位提問的聽眾，「希望你為你的人生訂下比你現在能力還要高的目標，因為熱情、專業加上毅力，會讓你的潛能激發出來，把一張看似平庸的證照，變成燙金飯碗！」

●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、財經顧問。

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews 今日新聞》立場

●《今日觀點》開拓不同的視野

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至 public@nownews.com

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』