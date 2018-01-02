經濟停滯 蔡正元嘆：台灣永遠贏不了南韓

前國民黨立委蔡正元今（2）日表示，根據經濟合作暨發展組織（OECD）報告顯示，2017 台灣國民平均所得輸給南韓 5 千元 美金 ，其中 1/5 還是跟大陸做生意才有的，讓他大嘆「台灣永遠贏不了南韓」。

蔡正元表示，根據經濟合作暨發展組織（OECD）報告顯示，2017 年台灣國民平均所得是 2 萬 5 千元美金，輸給南韓 5 千元，「但這就算了，因為 2004 年陳水扁競選連任時，我們就輸給南韓了」，更難過的是「台灣永遠不會贏南韓」這一訊息。

蔡正元還說，台灣這 2 萬 5 千元中，還有 5 千元是和大陸做生意才有的，扣掉後根本不到 2 萬元，跟菲律賓的 1 萬 8 相距不遠，這帶給他很多感慨。

此外，蔡正元也說，本來不知道北檢押我是要問什麼罪，後來才知道「原來是要問馬英九犯了什麼罪」，怒嗆執政黨現在權力那麼大，「不用這麼大費周章啦」，還舉明朝「九千歲」太監魏忠賢為例，「權力的球是圓的，當最後球滾離你手中後，下場如何，歷史都看得到」。

蔡正元強調，掌權者應該要想辦法照顧人民，而不是一直想整倒對方，耍這種手段永遠不會是勝利者。



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