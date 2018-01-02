金融大佬Einhorn：引發金融危機的問題如今一個都沒解決！

摘要：華爾街對沖基金巨頭 David Einhorn 表示，對於十年前導致金融危機的那些問題，我們採取的方法基本上都是救助，把無數問題給藏了起來，整個經濟和金融的基礎結構沒有得到修復，未來有再度爆發類似危機的隱憂。

儘管美國經濟和股市都一片繁榮，但堅持價值投資的對沖基金大佬、綠光資本創始人 David Einhorn 對股票市場還是比較悲觀。

在牛津大學辯論社發表演講時，Einhorn 表示，「十年前導致了金融危機的那些問題，現在一個都沒有得到解決。我們從金融危機中學到什麼教訓了嗎？很不幸這得取決於你認為這個教訓是什麼。」

他認為，現在成長型股票的表現持續優於價值型股票，市場對於價值投資策略來講，仍然充滿挑戰。

Einhorn 向來以價值投資風格聞名，他表示，主流評級機構的匱乏，仍是一個問題，衍生商品市場的很多問題被差別對待，而所謂的結構化信用市場，風險是會被傳導的，但傳導的程度不充分，所以出現定價不合理的情況。

「如果你仔細看看金融危機中顯而易見的那些問題，其實我們一個都沒有解決。我們基本上採取的都是救助的方法，製造出了非常多的道德危機，把無數的問題都塞到地毯下面藏起來，然後繼續往前走。整個經濟和金融的基礎結構仍然沒有得到修復。我認為，未來有再度爆發類似危機的隱憂。」

Einhorn 在演講中並不避諱談及旗下基金表現不佳，他認為，價值投資還是奏效的，也是最好的正確的投資方式，「這一點不一定每天都能得到印證，我們現在所處的投資環境是一個看上去價值投資賺不到錢的環境。」

綠光資本 (Greenlight Capital) 由 David Einhorn 在 1996 年創建，曾是華爾街老牌基金中的一顆閃亮新星，在 2007 年以前，其年平均回報率一度達到 22%。2008 年，綠光因做空貝爾斯登和雷曼大賺 10 億美元聲名顯赫，不過在那年，他也未能躲過金融危機，綠光資本當年也大虧 17% 左右。

2015 年是綠光資本最糟糕的一年，創下了 20% 的跌幅，以至於 Einhorn 不得不在投資者年會上承認，自己徹頭徹尾地失敗了。

之前 Einhorn 一直認為美股市場泡沫終將崩潰，尤其是一些科技股。最著名的要數他對特斯拉的看空，他曾表示「我們不知道是什麼催化劑因素造成 2000 年 3 月科技股泡沫破滅，現在也是這樣。

很難預測泡沫會什麼時候會崩潰。但我對泡沫籃子的理解是，股價翻了兩倍並不代表投資者的愚蠢度也應該翻兩倍。在適當的時候，我們預計這些泡沫終將破滅。」

『新聞來源／華爾街見聞』