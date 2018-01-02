【港股收評】港股首日勁升近600點 月內可挑戰新高？

港股在2018年首個交易日紅盤高開高收，全日升幅接近600點，兼且創下十年新高。大市首日表現如此出眾，投資者肯定笑逐顏開。或者可以說是有一點挑骨頭，就是今日大市成交額不足1300億元，以今日升市來比較，實在有點動力不足。不過今日為全年首個交易日，不排除有個別基金經理或大型投資者仍未歸位，只要在基金經理正式歸位前，大市表現仍然保持較強勢，不排除在本月下旬大市有機會挑戰歷來高位。

在本月內挑戰歷來高位這種想法太冒進？對於這種質疑不予否定，既然首日大市便可以抽升近600點，何不較進取？作出這般預測。若無法達標既話‥‥‥無法達標便無法達標，預測當然有無法達到的可能性，而無法達標機會有多大，相信不低於50%。既然有5成機會不達標，仍作出這樣的預測會否太過不負責任？這便是提供預測者的兩難。若提供預測者凡所預測的事物必要實現，那麼他不是預測者了。若不提供預測，又好像無法滿足投資者的求知欲，在兩者之間，基本上並無太大選擇空間，只能在並無水晶球的情況，繼續煞有介事地作出預測。

恆生指數收市報30515點，升596點；國企指數收市報12068點，升360點，成交額為1268.45億元。

股王騰訊控股(00700-HK)今日處於強勢，為大市帶來支持，當然不單止騰訊，銀行股﹑內銀﹑內險﹑內房及手機設備股皆有理想表現，同樣成為大市上升助力。今日大市升勢如此全面，理論上大市升勢是不會在一日內完成。所以投資者若對後市有信心，可以「再坐一會」，若信心不足，先行離場亦無太大問題。不過追貨則不建議了。始終追貨風險太大，不建議投資者犯險。

騰訊等股份造好不令人感到意外，油股今日上揚卻予人驚喜。油價只是輕微上揚，而油價上揚與美元轉弱有一定關係。可是美元會轉弱至哪一個水平？目前為止仍難作預測。若投資者應該繼續押注在油股身上？不建議投資者太冒險了。

今日最強勢股份非內房股莫屬，其中合景泰富(01813-HK)彈升近13%，反映出內房股今日動力非常強勁，至於明日相關股份會否借勢調整？若出現此情況亦不足為奇，投資者不應過份心雄。

2018年1月2日下午5時11分

文﹕張偉倫

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