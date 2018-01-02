台幣大升企業匯損恐成隱憂 本月台股指數偏震盪

台股今（2）日 2018 年開紅盤，漲 21.96 點，加權股價指數以 10664.82 點開出，早盤越過季線，有賴於台積電漲逾 1%、大立光也回神漲 4% 以上，至於 新台幣 盤中升破 29.7 元。不過，投信業者指出， 新台幣 大升企業匯損恐對財報造成隱憂，指數本月將偏震盪，但外資歸隊後仍樂觀看待第 1 季行情，預期指數區間為 10200 至 11000 點。

凱基開創基金經理人曾偉淳表示，本月須留意美股有拉回風險，主要是去年底美國稅改通過企業稅降至 21%，使企業賣股時程遞延至今年。此外，國內則因央行總裁卸任後政策具不確定性，加上新台幣大升，企業匯損恐對財報造成隱憂。

不過，全球景氣仍呈現溫和復甦態勢，美稅改通過，Fed 如預期升息，並上修去年及今年 GDP 成長率，11 月國內景氣對策燈號雖轉黃藍燈，但 11 月外銷續創新高，並維持雙位數成長，且景氣領先指標也呈現續揚，展望第 1 季，凱基投信看好基本面仍有利於支撐台股萬點行情。

曾偉淳表示，籌碼面部分，12 月以來三大法人皆以賣超為主，且以外資賣超幅度較大，成交量能在外資休假期間明顯降溫，但可觀察到近期新台幣雖升值，但外資卻並未因賣超台股而大舉匯出，甚至有熱錢流入跡象，因此在休假後，外資仍有望轉往具投資價值之標的進行布局。

因此預期本月指數將偏震盪，但在外資歸隊後，仍樂觀看待第 1 季行情，看好指數有機會再創高，預期指數區間為 10200 至 11000 點。展望今年，雖然科技股仍是支撐台股獲利成長的關鍵，但預期傳產股將有機會吸引資金回流，看好水泥、塑化、成衣、航太及金融等族群將有表現機會。

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