內閣改組試風向？總統府：錯誤訊息

▲外傳農曆年前內閣將有小幅人事改組，總統府發言人黃重諺 2 日表示，這是沒有根據的錯誤訊息。（圖／NOWnews 資料照） ▲外傳農曆年前內閣將有小幅人事改組，總統府發言人黃重諺 2 日表示，這是沒有根據的錯誤訊息。（圖／NOWnews 資料照）

外傳農曆年前內閣將有小幅人事改組，其中被綠營稱為「老藍男」的外交部長李大維的異動較受關注，總統府發言人黃重諺今 (2) 日表示，這是沒有根據的錯誤訊息。

目前在媒體流傳的內閣異動名單，被外界視為「蔡政府在對外試探風向」。除了李大維因為二代晶片護照誤植美國機場圖樣傳出換人外，被列入觀察的部會首長，還包括內政部長葉俊榮、財政部長許虞哲、教育部長潘文忠。目前在媒體間流傳的「風向」，指出蔡政府企圖改革體育界，但潘文忠對體育界既不熟悉，也不積極，也無法改善各體育協會改選所出現的人頭會員問題；葉俊榮則是無法掌控警政系統，役政與宗教事務也出狀況。

對於外交部長可能換人的傳聞廣為流傳下，黃重諺回應，過去這段期間，在全體國人與行政團隊的共同努力下，台灣正告別多年來的停滯，包括總體經濟、攸關國家發展的重大改革，都有顯著的進展，也獲得國際肯定。這項所謂內閣異動的報導，是沒有根據的錯誤訊息。

另外，傳出駐美代表高碩泰可能回國接下外交部長職務，高碩泰表示毫無所悉，並強調這起風聲「不曉得是假新聞、還是假議題，但完全不是個議題」。

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