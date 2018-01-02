2018業務員最優的7家壽險公司

文●許伊婷

「你在哪裡工作？」「我在○○人壽做……（話還沒說完）」「你在賣保險？！」「不是…… 我是做保單行政啦！工作內容是，……」這是很多保險業內勤人員會遇到的狀況，「不是只有外勤，保險公司也需要內勤，我們是業務員背後的幕僚、助手……」但是無論內勤人員如何極力解釋自己工作的重要性，都難以改變普羅大眾一聽到保險公司，第一個就想到保險業務員的事實。

保險公司和民眾之間的橋樑就是業務員，因此《現代保險雜誌》每年向非從事保險業且無家人從事保險工作的 20 歲民眾調查對保險業務員的感受並做評比，今（2018）年第 25 度執行「最佳壽險公司排名調查」，本回調查回收有效問卷 1,501 份。

民眾對保險公司印象

多來自於業務員

由於最為常見、在保險業各通路中發展最久，本次調查有高達 8 成 7 的消費者透過保險業務員投保，業務員自然而然成為保險公司的「外貌擔當」，有 5 成 2 民眾透過壽險業務員認識保險公司，此外，從消費者認為壽險公司值得被推薦的條件也可見蛛絲馬跡（見 p.036 焦點話題四），勾選率最高的前 4 項依序為售後服務佳、理賠迅速、誠實經營、業務員素質高，都和保險業務員有關。

一》售後服務

並非賣出保單後，保險業務員就可以撒手不管，正因保險有長久保障，要隨著生活狀態調整，如果業務員沒有時時關心保戶，易影響到保戶權益，譬如，不知道保戶搬家、換電話號碼，保單聯絡資料沒做變更；保戶結婚生子卻沒調整保障，風險出現缺口；沒發現保戶續年度繳費失敗造成保單停效、解約，根據金融評議中心統計，撇除理賠爭議，去年第三季停效、復效、解約、保費繳付件數佔總申訴評議件數比例就有 22％。

保險業務員應在第一時間掌握客戶的動靜，創造差異化的售後服務。

二》理賠迅速

「理賠」是售後服務中重要的一環，買保險就是為了發生事情時可以獲得理賠，若理賠金一直卡卡不下來，已經如熱鍋上螞蟻的保戶會更焦急，當然，是否理賠是由保險公司理賠部門審查決定，業務員沒有理賠的權限，但業務員有義務協助對保戶有利的資料，送件後仍要持續追蹤進度，早日將理賠金送到保戶手中。

三》誠實經營

2005 年藝人董至成一張保單期滿，領出滿期金後，隔年卻收到催繳保費通知，經查發現，他信任多年的保險業務員兼大學同學假冒他的簽名投保多張保單，還擅自降低他自行購買的保單金額，詐領保險公司退回的溢繳保費，更可惡的是，還拿董至成的保單做貸款……

當自己信任的業務員兼好友變成詐騙集團，保險常常淪為感情破裂的引爆彈！保險非理賠爭議一向以「業務招攬」最多，2017 年第 3 季占 29％，先不談董至成案例中誇張的詐騙行徑，最常見的業務招攬爭議是消費者因業務員不當銷售話術造成資訊不對稱，這樣的事情發生多了，久而久之就出現「保險都是騙人的」一說。

保險強調的「最大誠信原則」，不僅僅是保戶不得隱匿告知，站在第一線的業務員更應以身作則、誠實經營，共創零欺騙的保險環境。

四》業務員素質

成為一個優秀的業務員，除了專業能力，服務態度和品德操守更重要，今年調查消費者心目中值得推薦的業務員，「服務態度佳」仍然是首要考量，有 8 成 2 勾選率，而長期調查一直位居第二考量的「專業素質」，今年下滑到第三，勾選率 6 成 7，「品德操守好」以 6 成 8 小幅超越，成為消費者重視的第二要件，其餘「從事保險年資較久」、「不隨意跳槽」、「教育程度較高」勾選率均不到 3 成 5，顯見消費者不會因為業務員「菜」就不給機會，具備良好態度與品德的業務員，比專業又資深的業務員更值得信賴。

隨著全球民主化，全球多數國家投票年齡設為 18 歲，台灣也在去年 12 月 12 日修法跟進，那麼，在多數金融證照中唯一限定 20 歲才可報考的保險業務員是否該與時俱進？本刊於 2017 年 9 月透過網路問卷調查民眾對保險業務員考照門檻下調至 18 歲的看法，有近 8 成表示贊成，且本刊執行壽險公司業務員評比 25 年以來，年資從來不是消費者選擇保險業務員的主因，保險業務員證照考試年齡放寬，讓年輕人提早認識保險，既能提升保險教育，又多一個職涯選擇，何嘗不是件好事？

這七家業務員最優秀 唯一富邦勾選提升

想瞭解一家保險公司，從他的業務員開始！全國 30 多萬名保險業務員，個個都是所屬保險公司的代言人，哪幾家業務員成功為公司爭光？

今年勾選率達 1 成以上的保險公司只有 7 家，7 家保險公司與去年相同，但是排序改變，按排名依序為富邦（51.5％）、國泰（46.0％）、南山（36.9％）、三商美邦（27.9％）、新光（26.5％）、中華郵政（13.8％）、台灣（11.4％），今年業務員最優排名與本回保險公司知名度調查排名相同。

來源：《現代保險健康理財》 349 期

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