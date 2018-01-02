花旗2018年滙市展望

花旗銀行投資策略及組合管理部主管黃栢寧今 (2) 日在信報財經新聞撰文指出，踏入 2018 年，花旗維持看淡美元。即使美國經濟復甦，但隨着歐洲、日本、和新興市場從後趕上，加上部分主流國家央行亦開始升息，或利淡美元。

花旗預期，未來 0 至 3 個月，美滙指數或徘徊於 93.10，而未來 6 至 12 個月，則可能下試 89.59，料美滙指數相對主流貨幣或仍有 5% 貶值空間。另一方面，歐元為美滙指數中比重最高的貨幣，所以歐元走勢或為美元後市的另一個關鍵。歐元兌美元為 2017 年表現最佳的主流貨幣，升幅高達 14%。

花旗預期，歐洲央行或不會把資產購買計劃的完結時間，延長至 2018 年 9 月之後，可望繼續支持歐元。歐元兌美元的未來 0 至 3 個月預測為 1.19，未來 6 至 12 個月預測為 1.24。

澳元兌美元方面，為 2017 年最佳的商品貨幣，升幅亦達 8%。美元弱勢，可望對澳元帶來支持。但是，澳洲央行或要待至 2018 年底才升息，升息時間慢於美國聯準會、加拿大央行、和紐西蘭央行，則可能限制澳元升勢。澳元兌美元的未來 0 至 3 個月預測為 0.78，未來 6 至 12 個月預測為 0.80。