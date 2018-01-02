人民幣兌美元中間價2日報6.5079 大幅升值263基點

新浪外匯訊 1 月 2 日，人民幣兌美元中間價報 6.5079，較上一交易日中間價大幅升值 263 個基點。

週末市場，美元指數持續走弱，最低報 92.067。2017 年底特朗普簽署了稅改協議，在稅改協議簽署後，市場上走出了一波對美元買預期買事實的操作。同時，外匯市場預測 2018 年全球主要經濟體復甦加快，美國經濟在世界經濟中的表現不再亮眼。不過值注意的是，2017 年 9 月份低點 91 依舊是關鍵的支持，有限制美元指數惡化跌勢的可能。

美元新年首周恐怕難以轉運

大多數分析師預計美元的艱難走勢將會持續，彭博調查預估中值顯示，到 2018 年底美元指數料從當前水平下滑約 2%。2017 年，在美國收益率曲線扁平化、經濟增幅已然觸頂的擔憂之下，美元大跌了 9.7%。

“下跌似乎是美元面臨的阻力最小的一條路，” 多倫多道明銀行駐倫敦外匯戰略歐洲主管 Ned Rumpeltin 表示。他預計，歐元兌美元年底前將攀升至 1.27，為 2014 年 10 月以來的新高。

雖然美債收益率高於歐洲債券收益率，但對投資者而言意義不大，他們的關注重點在於，歐元區經濟加速增長，而美國卻在失去動能。

人民幣 2017 年大漲收官料穩中趨升

2017 年人民幣兌美元匯率以大漲收官。12 月 29 日，在岸人民幣兌美元匯率大漲 228 基點報 6.5120，且盤中一度升破 6.51 關口，刷新 3 個多月以來新高。至此，人民幣兌美元匯率全年升值幅度超過 6.3% 或 4400 基點，打破此前連續 3 年的貶值趨勢，並創下 2008 年以來的最大年度升幅。

市場人士指出，2017 年年末美元指數加速下跌，刺激市場做多人民幣意願，為人民幣匯率打破四季度 “魔咒” 提供了有利的市場條件；年末人民幣流動性偏緊，也有利人民幣匯率走高。而在美元創下近十年以來最糟糕的表現後，目前市場對 2018 年美元走勢預期仍偏謹慎，鑑於美元指數可能持續疲軟，預計人民幣 2018 年初有望繼續穩中趨升。