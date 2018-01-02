歐買尬今年推5款遊戲盼營運轉盈，股價開高直奔漲停

【財訊快報／戴海茜報導】歐買尬 (3687) 上周法說會釋出對今年營運樂觀訊息，預計將推出 4 款手機遊戲及 1 款端遊，有機會讓公司今年營運轉盈，利多激勵下，今天股價開高後直奔漲停鎖住，一舉站上季線關卡壓力。歐買尬 2017 年僅推出一款新手遊《暮光世界》，加上旗下第三方支付歐付寶仍處於虧損，導致前三季營收達 7.05 億元，稅後虧損 1.63 億元，每股稅後淨損 3.34 元。2017 年累計前 11 月營收達 8.18 億元，仍較去年同期減少 3.78%。



展望 2018 年，歐買尬預計將推出 4 款手遊及 1 款端遊，其中，經典重頭戲《LUNA》手遊版預計第一季上市，該端遊版在 2008 年上市時，當時月營收最高可達 2.4 億元，預期手遊版推出後能帶動整體營運，今年力拚損益兩平。



除《LUNA》以外，另一款將於第一季上線的手遊還包括自製休閒棋牌遊戲《金 BAR 王》。卡牌手遊《我的偶像不是人》則將於 5 月推出，該款遊戲是以台灣鬼怪小說家合作，推出以小說為藍本的手遊。另外還有一款新手遊，也暫訂今年下半年亮相。



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