鴻海售夏普C類特別股予ES Platform LP，潛在挹注每股利益3.83元

【財訊快報/巫彩蓮報導】鴻海 (2317) 於上週五 (29 日) 董事會通過,將夏普 C 類無表決權特別股給鴻海員工籌組成立的合夥企業 ES Platform LP(Employee Stock Platform Limited Partnership),出售特別股數 113.63 萬股(每 1 股特別股轉換為 100 股普通股),鴻海每股特別取得成本為 8 萬 8000 日圓,根據第三方單位公允價值評鑑報告,訂定價格為每股 31 萬 192 日圓,此次鴻海處分潛在利益約 2524 億日圓(約 663.45 億元台幣),每股盈餘貢獻度約 3.83 元。鴻海於 2016 年入主夏普時,取得的 C 類無表決權特別股約 113.63 萬股,該特別股取得成本約每股 8 萬 8000 日圓,若換算成普通股,每股成本約 880 日圓,由於屬於非流通性股分,此次出售價格係按第三方獨立單位出具公正價值評鑑報告書計算之,每股 31 萬 192 日圓,換算成普通股價格約 3119 日圓,對照上週五夏普收盤價 3870 日圓,折價 19.4%。



夏普 C 類特別股今年 8 月之後,經夏普同意始能轉換成具流通性的普通股,透過由員工組成的 ES Platform LP 這個平台,夏普將成為鴻海集團與員工共同的中長期投資目標,藉由共同籌組公司吸引員工認股,參與夏普的成長果實,這次取得夏普 C 類無表決權特別股的 ES Platform LP 為設立開曼的境外公司,至於該公司的組成分子、人員工多寡參與資格等細節,鴻海並未進一步說明。







