台股2018開紅盤漲21點運輸強勢、台積電漲逾1%

台股今（ 2 ）日 2018 年第一個交易日開紅盤，漲 21.96 點，加權股價指數以 10664.82 點開出。各類股部分，電子早盤漲 0.25%、金融來到盤下。個股部分，台積電漲逾 1%、鴻海來到盤上、大立光漲 0.25%。而早盤量大個股包括長榮、中鴻與華航漲 3% 以上。

美股上周五以黑盤封關，4 大指數全面下挫，不過全年仍然表現亮麗。美股封關日道瓊工業指數以大跌 118.29 點作收，跌幅 0.48% ，報 24719.22 點；那斯達克指數跌 46.77 點或 0.67% ，收在 6903.39 點；標準普爾 500 指數挫低 13.93 點或 0.52% ，成為 2673.61 點；費城半導體指數下跌 13.25 點，跌幅高達 1.05% 至 1253.05 點。

台股上周五封關日以上漲 75.22 點作收，收在 10642.86 點，首度以萬點之姿封關，成交值 1089.06 億元。台股今（ 2 ）日開紅盤，漲 21.96 點，加權股價指數以 10664.82 點開出。各類股部分，電子早盤漲 0.25%、金融來到盤下。其他，玻璃與塑膠跌 1% 上下，運輸與油電燃氣類股漲超過 1%。

個股部分，指標股台積電傳出接獲急單，早盤漲逾 1%，來到 232 元。鴻海來到盤上約 95.2 元。大立光漲 0.25%，來到 4030 元。宏達電漲近 1%，來到 73.8 元。早上量大的個股包括長榮、中鴻、華航漲 3% 以上。其他，第一銅、強茂、大成鋼、明碁材、光洋材漲逾 5%。

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