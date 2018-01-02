【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析

◆ 大盤萬點封關，台股強勁上漲

週五 2017 年度封關，台股連續第三天勁揚，加權指數跳空開高，收盤上漲逾 75 點，指數以逾 10642 點封關，全年上漲逾 1389 點，漲幅約 15%。終場台指期上漲 75 點 (+0.71%)，逆價差 6.86 點，電子期上漲 3.9 點 (+0.89%)，逆價差 0.33 點，金融期上漲 0.8 點 (+0.07%)，逆價差 4.19 點，非金電期上漲 58 點 (+0.47%)，逆價差 10.09 點。台指期上漲，逆價差擴大，期貨空方力道增強。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單減少 1983 口，淨空單部位 4538 口；投信淨空單減少 1244 口，淨空單部位 33375 口；外資淨多單減少 2588 口，淨多單部位 48739 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數日線收上影線紅 K 棒，留向上跳空缺口，週線、月線收長下影線紅 K 棒，指數攻抵季均線壓力區，各短中期均線糾結，籌碼面部分，單日成交量能增加到 1091 億餘元，外資上市現貨買超金額約 65.61 億元，期貨未平倉淨多單 48739 口，外資現貨多單加碼、期貨多單減碼。

◆ 選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比維持由 1.66 變動到 1.80，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持在 10,800 點，賣權維持在 10,200 點，外資選擇權淨空單部位 142,273 口。