【統一證券】盤前分析－完美封關好運到、開出紅盤新氣象

◆盤勢分析

美國政策利多有助於美股續強、國內景氣仍維持復甦、台股技術面偏多，台股表現值得樂觀期待。對台股後市行情觀察，分析如下：

第一、國際股市部分。2018 年美國較重要議題包括:

1. 川普稅改法案將正式實施，企業獲利與個人可支配所得皆可望提升；

2. 川普推動基礎建設，可促進經濟實質成長，原物料與相關類股將可望受惠；

3. 美國聯準會 FED 雖預期將升息三次，但整體貨幣政策仍偏鴿派，且放寬金融監管為既定政策，有利金融業營運發展；由於皆屬政策利多，加上近期公布之經濟數據如 2017 年 11 月成屋待完成銷售成長率、躉售存貨 MOM 初值、新屋銷售數，皆優於市場預期，有利美股持續走強。

第二、雖然國發會於 2017 年 12/27 公布 11 月景氣燈號為黃藍燈，但景氣綜合判斷分數僅較前月減少一分，係製造業銷售量指數降低一分所致，其餘八項構成項目燈號均不變，且景氣領先指標與同時指標均連六個月上揚，加上 2017 年前 11 月出口年增率為 13.1%，財政部預期 12 月可望維持二位數成長，顯示國內景氣仍維持復甦，可提供台股有力支撐。

第三、技術面觀察。上周五指數收紅封關，使 2017 年 12 月月線留下紅 K 棒，不僅拉升短中長期均線全面翻揚，更站穩半年線，加上 KD 與 MACD 均呈現偏多格局，外資陸續歸隊、於期現貨轉趨偏多操作，量能亦有回溫跡象，台股可望再度上攻。第四、上周五盤面觀察。近期股價偏弱的權值指標股台積電與鴻海同步收紅，分別小漲 1.55% 至 0.95%，大立光雖尾盤拉回，但仍守住 4000 元整數關卡；聯發科受到共同執行長誓言將搶回市占率之激勵下，股價強彈近 3%；被動元件再漲價題材持續發酵下，依然成為資金進駐焦點，國巨與金山電皆漲逾 3%；近期原物料相關類股熱度不減，塑化股台化、台塑、南亞、台苯，紡織股遠東新、宏遠，造紙股永豐餘與鋼鐵股第一銅等皆以紅 K 棒作收。