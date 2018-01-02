◆盤勢分析

1. 台股元旦連假期間美股下跌，跌幅介於 0.48 至 1.05％，美股四大指數中長期趨勢仍偏多，短期回測月線。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）、量能：上攻帶量將有利大盤持續反彈。

（2）、均線：支撐為半年線至月線，壓力為 10,700 點至 10,750 點。

（3）、技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值大於 50，短線持續反彈。

3. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在半年線之上並站穩季線，反彈成交量能否大於 20 日均量，選股方向可留意半導體、被動元件、3D 感測、PCB、原物料、中國內需等。

4.2330 台積電 2018 年伊始就傳出喜訊，接獲大陸高速運算（HPC）晶片急單，總計追加 10 萬片訂單，加上繪圖晶片大客戶新晶片也在本季投片，挹注台積電本季營運淡季不淡態勢確立，為 2018 年衝刺營運再創新高開啟好兆頭。AI 及車用等應用將成台積電長線成長另一主要動能。

5. 大陸官方今（2018）年將祭出持續去產能、強化錯峰生產和環保及淘汰低階水泥等三大措施，促使水泥市場秩序持續改善，有望延續去年景氣向上榮景，西進水泥廠台泥（1101）、亞泥（1102）、信大（1109）及國產（2504）將高度受惠相關政策紅利。水泥產業近期走勢強勁。

6. 晶片電阻上游陶瓷基板廠商擴產保守，在下游終端需求用量大增之下，陶瓷基板的供需狀況由平衡趨向吃緊，大尺寸基板供需缺口已擴大至 10％，由於基板所需的鈀金材料價格持續走升，為了轉嫁材料成本，陶瓷基板價格看漲，2018 年將與鋁箔並列為被動元件上游供需最緊繃的原材料。全球主要基板供應商包含日商丸和（Maruwa）、北陸（ECT）、京瓷（Kyocera）、陸資潮州三環、台灣九豪（6127），其中國巨（2327）的供應鏈為北陸、潮州三環以及九豪，而氧化鋁基板龍頭丸和則以日系客戶、台資厚聲為主力客戶。產品供需情況將對九豪有利。

7. 鴻海（2317）拚公司、員工與夏普「三贏」。30 日董事會通過將 2016 年投資夏普取得的 113.63 萬股 C 類無表決權特別股，出售予由鴻海員工合夥籌組的新公司 ES Platform LP，號召鴻海員工參與投資。其中鴻海大賺 3.5 倍，可獲得高達 2,524 億日圓（約新台幣 658.7 億元）的處分利益，換算每股獲利貢獻度高達 3.8 元。鴻海由代工走向品牌之路，有機會為製造打造另一出海口。

8. 看好 2018 年半導體景氣概況，測試大廠京元電（2449）29 日召開董事會通過 2018 年資本支出共 55 億元，與 2017 年資本支出約 42 億元相比，年成長幅度逾 3 成。京元電為應對 2018 年在手機晶片、微機電（MEMS）及微控制器（MCU）測試需求，因此才投入較多資本支出準備擴充產能。法人表示，國際 IDM 大廠在智慧手機及物連網市場需求帶動下，晶圓投片量增加，但是自有封測產能並未擴增，因此溢出封測產能自然找上全球最大專業測試廠京元電。觀察京元電近期能否站回季線之上。