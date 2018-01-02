【華冠投顧】北韓核武危機衝擊、美股道瓊下跌百點

鍾騏遠分析師

1) 美股盤後：

由於美國衛星拍攝到北韓與中國，雙方船隻在公海上交易油品，美國總統發文指出，對於中國的舉動感到失望。一般而言，在預期戰爭之前，會先儲存大量的油品，以供戰爭的時候使用。特別是近期金正恩頻頻公開放話不惜一戰，因此促使市場的投資人，先行獲利了結，道瓊工業指數更是下跌 118 點做收。

從扣抵值來做推算，美股多數回落 5 日線之下，同時指數在 10 日線發動點出現長黑，代表美股將錯過 10 日線的扣抵發動點，因此後續可果再出現帶量收黑，不排除回測月線附近。不過，由於市場投資認為聖誕連假的消費傾向正面解讀，因此股市仍可望維持多方趨勢。

2) 盤前叮嚀：

台股上周繼連續三天的長紅之後，這一周要觀察的是，大盤是否能夠站穩季線，如果能夠成功站回季線，月底之前就有機會挑戰前波高點。除了技術面的判斷，從主計處的 12 月外銷數據預測，台灣外銷出口的表現，將有機會再創新高，加上本周季線扣抵值將快速上升，指數必須出現連續性上漲的格局，才有機會維持季線仰角向上。因此，騏遠認為元月份台股將有機會挑戰前波高點。

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