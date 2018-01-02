【大慶證券投顧】盤前－外資偏多 挑戰11/30跳空缺口

◆盤勢分析

上週五美股在科技股及金融股的拖累下走跌，三大指數紛小跌作收。科技股受到蘋果手機降速事件下跌 1.08% 影響，金融股則受到高盛預計 2017 年第四季營利下滑，股價下滑拖累包含美銀及摩根大通等金融股走勢。綜觀 2017 年美股走勢，在川普稅改預期以及經濟數據強勁等帶動下，美三大指數屢創歷史新高，在稅改案通過加上就業數據等經濟狀況持續暢旺下，預期有望支撐美股。此外，美國原油價格突破 60 美元 / 桶整數關卡，除產油國繼續減產和中國需求強勁外，上週 EIA 公布美國原油庫存續降來到連六降，在用油旺季加上減產效益持續下，油價短線有望續攻 65 美元 / 桶關卡。

受惠美股道瓊指數再創收盤新高所帶動，加上電子三雄同步開高領軍，台股上週五以 10590 點開出後一路攀升至最高點 10659 點，一度站上季線大關，但受到大立光翻黑影響，季線得而復失，所幸尾盤有低接買盤進駐，指數終場以 10642 點作收，上漲 75 點，守穩 10600 點關卡，雖留下上影線、挑戰季線失敗，但量能維持在 1000 億元之上。外資期貨多單減碼 2588 口、淨多單口數達 48739 口、現貨部位則買超 65.6 億元、三大法人買超 75.1 億元，加上新台幣近期持續走強，資金開始回籠，顯示外資態度依舊偏多，加上技術面已打出 W 底型態，在電子股可望止跌回穩的情況下，將帶動台股展現反彈行情，若能回補 11/30 日的跳空缺口，可視為多頭轉強訊號。

上週五盤面主要仍以傳產類股扮演主流角色，在中國實施環保限產令下，包含塑化、水泥、造紙、鋼鐵、紡織等族群紛紛向上表態，個股包含台塑四寶、台達化、亞泥、榮成、永豐餘、第一銅、燁輝、中鴻、遠東新、力鵬、力麗等均向上走揚，同時，金融股如中信金、開發金、兆豐金等低價類股也表現亮眼，支撐台股再次帶量上攻。至於電子股方面，蘋概股在電子三雄漲跌互見的情況下表現震盪，聯發科、日月光、台達電表現亮眼，但大立光、可成、聯電、康控終場則收黑，不過具有漲價題材的被動元件族群如國巨、奇力新、金山電，以及 PCB 類股如台光電、聯茂、台燿等都持續走強。綜觀台股表現，資金目前已有逐步回籠的跡象，盤面操作仍以金融、塑化、紡織、造紙、鋼鐵、水泥等傳產類股為主，電子股則持續看好被動元件、矽晶圓、PCB、3D 感測、電動車等族群，類股持續輪動。