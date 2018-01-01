遇緊急任務車輛向右避讓

明年元旦起，車輛行駛於同向或雙向僅有一車道路段時，遇到緊急車輛時，不論是同向或對向車輛，除應向右緊靠道路右側外，並需暫時停車於適當地點，供執行緊急任務車輛超越。

兩車道或是三車道以上路段，最外側車道車輛，應再往右側車道外移動，騰出空間讓中間車道車輛可向右避讓；路口遭遇緊急車輛時，新增已進入路口車輛，應駛離至不妨害緊急任務車輛行進動線地點；除同向車道外，其餘方向車輛應減速暫停，不得搶快進入路口。若民眾遇緊急車輛不立即避讓，依法可處 3600 元罰鍰，並吊銷駕駛執照 1 年。

大型車輛新車裝設視野輔助系統

為有效提醒民眾注意大型車輛轉彎及倒車之行車動態，降低車輛視野死角問題，明年元旦起，新登檢領照的大型車輛新車，應裝設行車視野輔助系統及轉彎及倒車警報裝置等設備，2020 年元旦起將該等設備納入定期檢驗項目。

發放電動機車專屬號牌

元旦起將針對新領牌照之電動機車核發專屬號牌，包含電動小型輕型機車、電動輕型機車、電動普通重型機車、電動大型重型機車、電動 550cc 以上大型重型機車等 5 款號牌。

所領車牌將是有加註電動車字樣的專屬號牌。而原已領用一般號牌之電動機車，原號牌仍可繼續使用，車主也可選擇性至監理機關，更換為新電動車專屬號牌，但須支付 300 元至 400 元的規費。

新南向航線降落費減收 20%

配合新南向政策，鼓勵航空公司多飛航新南向國家航線，明年元旦起，民航局針對高雄、台中、花蓮、台東、金門、馬公、台南、嘉義等 8 個機場，飛航東協十國、南亞六國、澳大利亞及紐西蘭等新南向國家的國際航線時，其班次降落費可減收 20%。

台鐵相關新制

避免民眾使用月台證長達 2 至 3 小時還偷搭列車，台鐵明年使用月台票、月台證進月台，最長停留從 3 小時縮短為 1 小時，若未於 1 小時內出站，無正當理由台鐵可加收 15 元。另，台鐵誤點超過 30 分鐘，可退票不收手續費。