NOWnews》2017陳盈駿挑戰CBA

現年 24 歲來自苗栗的「泰雅勇士」陳盈駿今年在世大運一戰而紅，帶領中華男籃打下世大運最好名次，其實為了追尋籃球夢的他自高中畢業後就遠赴美國求學，今夏以狀元之姿加盟 CBA(中國男子職業籃球) 廣州龍獅，雖因右手掌骨裂無緣今年的世界盃資格賽，但期許明年這位「冠軍控衛」能再次重返舞台，創造驚奇。

內向愛運動的陳盈駿從小就在籃球場上展露光芒，國小、國中就曾替學校拿下全國冠軍，高中就讀傳統名校能仁家商，高一拿下新人王，高二囊括抄截王、助攻王，高三蟬聯助攻王，但他曾透露高中最遺憾就是未能替學校奪得冠軍，留下 2 座亞軍 1 季軍的紀錄。



▲陳盈駿 (左起) 和過去隊友劉人豪、黃泓瀚、簡祐哲重回母校能仁家商。（圖 NOWnews 資料照／林志儒攝）

陳盈駿的國手生涯一路從 U16 亞青開始，直到 U19 世青那年前往拉脫維亞比賽開始了他的視野，決心向外念大學，高中畢業遠征美國，從 Gaston Day 大學預校到北卡州 Belmont Abbey 大學畢業。

勇敢追夢的背後乘載無數汗水與孤單，陳盈駿一人在美國不僅要念書還要練球相當辛苦，第一年還因未達 NCAA 的課業標準不能上場比賽，但這一切都終將化作甜美果實，大四打出大學代表作，平均 16.5 分、3.6 籃板、3.5 助攻，曾締造生涯單場最高 29 分，並達成生涯千分里程碑，也是校史第 39 位生涯千分得主。



▲陳盈駿。（圖 NOWnews 資料照／吳政紘攝）

陳盈駿研究所獲得維吉尼亞州自由大學青睞，繼吳永盛後，成為台灣籃壇史上第 2 位獲得 NCAA 第一級大學男籃獎學金的選手。今夏在畢業前夕投身 CBA 選秀，成為第一位被中國籃協主席「移動長城」姚明唱名的待選球員。

今年夏天世大運，在台北小巨蛋超過 1 萬 1 千名觀眾的吶喊下，贏下從沒贏過的南韓，身為頭號功臣的陳盈駿也激動說出「是我最想贏的一次。」本屆世大運中華男籃打破隊史最佳第 16 名，拿下第 13 名。



▲世大運男籃中韓大戰，中華台北贏得勝利，陳盈駿與看台上家人擁抱。（圖／記者陳明安攝，2017.08.24）

10 月結束 6 年旅美生涯，邁向第一個「職業球員」生涯，CBA 首秀就用球技證明狀元郎的實力，雖以替補上場，但上場時間 32 分鐘，拿下 13 分在隊上都僅次於外援，第二場就拿下生涯單場最高 20 分，另添 7 助攻 5 籃板，表現穩定也讓人看好陳盈駿的未來。

不過就在陳盈駿返台備戰世界盃資格賽的前一天，不慎發生右手掌骨裂，確定缺席第一階段賽事，預計休養 3 個月，這也是他生涯受傷休息最久的一次，讓他坦言相當難過，所幸經過幾日沉澱看開了。

雖然傷勢影響了現在的陳盈駿，但以「相信」 力量帶領中華男籃不斷衝破考驗的陳盈駿「相信」在未來也能征服傷痛，在做足萬全準備後，以最好的姿態重回賽場。

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