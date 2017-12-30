NBA／塞爾提克上演大逆轉裁判報告：致勝球走步

「綠衫軍」塞爾提克昨天成功克服一度落後 26 分的劣勢，最終靠著 Al Horford 的關鍵 2 分、以 99:98 逆轉獲勝，也寫下本季最大分差的逆轉。不過在今 (30) 日的裁判報告中指出，該場比賽有誤判，塞爾提克至少有 5 次走步沒有被吹罰。

該戰尾聲時，Marcus Smart 製造了 James Harden 的進攻犯規，讓波士頓擁有最後一擊超前的機會，Al Horford 把握住機會背身打進、順利超前比分。此時，Harden 情緒受到影響，再次發生第 2 次進攻犯規，球權又回到了塞爾提克手裡，比賽也宣告結束。

裁判報告中寫道，Harden 的兩次進攻犯規沒有問題，Smart 並沒有影響到 Harden 自由移動，而 Harden 推擠的動作則是確實犯規了。

不過聯盟也承認，塞爾提克球員有幾次走步，裁判並未能察覺，其中就包括了他們最後兩次的進攻， Smart 的切入籃下以及 Horford 的低位單打致勝球都是走步。而這兩球任何一球沒進，都極可能影響比賽的結果。

此役因為一名裁判的受傷，導致該戰場上僅有兩名裁判執法，可能也因此讓誤判變得更多。

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