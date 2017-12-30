名家論壇》洪孟楷／蔡政府民調低問題在於不誠實

即將揮別 2017 年，過去這一年台灣社會普遍有著不知名低氣壓籠罩，尤其本周內政外交兩部會輪流放火，更令民眾不耐；表現在民眾票選年度代表字「茫」可以想見。平心而論，雖說蔡英文總統執政一年七個月，但國家機器整體仍有賴公務人員的運作，照理說應該不至於變動如此之大，探索原因在於蔡政府的反覆被民眾看破手腳，套句美國總統大選時的名言，「笨蛋，問題在於不誠實！」

回顧過去一年，閉上眼三十秒，還記得蔡政府帶來任何福國利民之事？還是民眾只記得粗暴的年改？說不清楚的前瞻？過去 20 年不曾有過的大跳電、勞基法再修正可以作功德、也要發夢想？甚至是茶餘飯後拿來說笑的「幹話排行榜」。除此之外，還有什麼能拿來說嘴？不以人廢言、以偏概全，一定會有朋友惦記著黨產和轉型正義條例的通過，但如果一個國家機器只剩清算政敵的功能，那這個政府到底是服務 2300 萬人、還是那少數的台獨份子？

這些起因都是不誠實，而海水一退，就知道誰沒穿褲子。當時間讓當初政客開的芭樂跳票，一次次的累積，民眾又怎會有信心？

年金改革當初說國家要破產，大刀一砍之後把眾多奉獻一生的公教人員賴以為生的退休金刪除，另一頭卻破格增用高達近 400 名的政務官；還有行政院債留子孫的 4 年 4000 多億元的前瞻計畫，所以國家到底是有錢還是沒錢？會破產還是不會破產？選擇性的面對，就是不誠實。

在野時說台灣其實不缺電，結果執政不到一年半來個全台大跳電，或是中火火力全開讓 2300 萬人一起用肺換電，近日報導非吸菸人口得肺癌數大幅增加，這代表什麼？代表過往為了取得政權而操弄的非核根本是紙上談兵的笑話，用激烈言語煽動百姓，就是不誠實！

更別提那幾乎每周一句的幹話了，詐欺犯被送往中國，選前張牙虎爪、選後已讀不回，這種行為當然不誠實；選前跟勞工保證實質周休二日、選後說要給大家加班的機會、還能積假去美國，自相矛盾的說法，也是對勞工的不誠實。

近期的役政署長大耍官威更加印證，從第一時間否認、再來道歉、最後請辭下台；而外交部的護照風波又怎麼說? 第一時間斬釘截鐵否認、再來疑似、最後全民買單 8000 萬外加局長請辭，這些操作儼然都成了蔡英文政府面對質疑的 SOP。「否認、可能、再承認」。最應有公信力的內政外交部會都能對民眾不誠實，那這個政府又怎能公信力可言呢？

且本次的護照事件本來根本不應該延燒，但卻還怪罪到前任局長。平心而論這未免太過牽強。連把巴拿馬搞斷交的駐外使節都能高升的同時，卻對一位事務官如此究責，看來是扛責為虛、拔除異己為實？且國人真的氣印錯嗎？外交部第一時間的否認信心所謂何來？連查證也不查證就反擊，這種不誠實又像刺蝟的政府，只是想把人民當成敵人的看待，那又怎能怪民眾無法給予支持呢？

最後，還有人記得 2017 年的一開始，蔡英文總統承諾什麼？忘了沒關係，因為要記得沒作到的事情真的不容易。「2017 拚經濟最重要」，這是一年前蔡總統的公開承諾。一年過去了，現在聽起來這句話是實話、夢想、還是幹話，各自點滴在心頭。而放眼未來，如果執政團隊心態不改，這樣的事件只會更加層出不窮。誠實，真的比什麼都重要！

台灣真的禁不起再一年的虛耗，新的一年期許這個政府，誠實的面對、真的謙卑的做些實事吧！

●作者：洪孟楷／國民黨文傳會副主委

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