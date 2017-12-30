NOWnews》2017陽岱鋼日職艱辛的一年

2017 年即將結束，不過對旅日好手陽岱鋼而言，這卻是難忘的一季，從火腿轉到巨人的第一年，他背負著不小的壓力受傷、比賽、復健，這種種考驗，也讓他再度體驗到「健康」的重要性，這的確是「艱辛的一年」。

陽岱鋼以 5 年超過 20 億日幣的超級大約轉隊，當他在春訓受傷時，他急迫想要回到場上，但傷勢不見好轉，他在二軍比賽又再度受傷，這次讓他休息了快 3 個月左右，陽岱鋼也的確心情上受到打擊。

不過陽岱鋼沒有放棄，他在復健時受到隊友坂本勇人打氣，自己也跟山口俊等隊友「找到打球的樂趣」，陽岱鋼一回到一軍就敲安，他也成為巨人隊未來重建的重要拼圖。

陽岱鋼在 6 月打擊率 2 成 79，7 月 2 成 71，不過大爆發的還是在 8 月，打擊率高達 3 成 23，甚至還有 5 轟，連續 3 場開轟的表現，可惜最後 9 月下滑，以打擊率 2 成 64 結束，但這都是陽岱鋼展現出來的「開路先鋒」價值。

若以受傷狀況來看，陽岱鋼表現其實不差，只是巨人隊的確是沒有戰績就不能說話的球團，加上明年有新洋將 Alex Guerrero 在，陽岱鋼可望打一棒，並且延續他之前上壘率頗高的表現。

此外，陽岱鋼也想要當球隊盜壘王，別忘了他過去曾在 2013 年單季 47 次盜壘，加上他已累積 90 轟，第二年的陽岱鋼，準備好要火力全開，帶領巨人隊拿到睽違 6 年的日本一。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』