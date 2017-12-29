香港金管局新增工銀亞洲為第六間具本地系統重要性銀行

路透香港12月29日電，香港金融管理局周五稱，指定中國工商銀行(亞洲)有限公司(工銀亞洲)為香港第六間具本地系統重要性銀行，於2018年1月1日生效。

工銀亞洲為中國工商銀行(01398-CN)(601398-CN)的香港分支，其他五間D-SIB分別是香港上海匯豐銀行、中國銀行(香港)、恒生銀行(00011-HK)、渣打銀行(香港)以及東亞銀行(00023-HK)。

根據D-SIB框架，每間被指定為D-SIB的認可機構須在接獲被指定的正式通知起計12個月內，就計算其監管緩沖資本加入較高吸收虧損能力資本要求(HLA資本要求)。

按照巴塞爾銀行監管委員會就評估D-SIB及具全球系統重要性銀行(G-SIB)框架所定的分階段實施安排，HLA資本要求將與防護緩沖資本及逆周期緩沖資本同期在2016-2019年分階段實施。

2019年適用的HLA資本要求水平將提高至1-3.5%之間，而2018年則為0.75-2.625%之間。

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