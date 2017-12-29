【亞洲投顧】劉良梅盤後分析

◆盤勢分析

10600 整數心理關卡站上了，周線、月線皆收紅！

台股今日開高走高，10500 整數心理關卡成功站上，今日呈現大漲的格局，然而目前仍處於月線、季線死亡交叉的格局，且目前上檔面臨季線的壓力，而下檔亦有（五日線、十日線、月線、半年線）的支撐；而從量能的角度來看，今天量能依然持續低彌，一來，外資逢耶誕節休假，二來代表投資人觀望的氣氛亦較濃烈，今日的震幅只有 49 點之多。收了一根小紅 K，周線，月線皆收紅，今天是 2016 年最後一個交易日，反觀今年度，大盤上漲了 1389 點之多，留下了一個美麗的句點；行情弱時有漲的個股、行情強時亦有跌的個股，未來應留意個股的多、空趨勢來做選股，而非隨大盤的起落而追高殺低，另操作上無論作多或作空，皆應嚴設防守點，以免震盪劇烈的行情當中蒙受大賠的遺憾！

◆今日盤面焦點:

台股今天類股呈現漲多於跌，其中漲幅最高的是電器電纜類股，漲幅達 1.8%，塑膠、半導體、水泥、橡膠、生醫等漲幅也超過 1%，汽車、電機機械、紡纖、建材營造、化學生醫、其他電子、造紙、化學、電腦設備、其他類、電子零組件、鋼鐵、觀光、貿易百貨、資訊服務、金融、電子通路、食品等也均收紅。

至於下跌類股則有玻陶、油電燃氣、光電、航運及通信網路。

電子三雄今天繼續齊步反彈，儘管大立光尾盤略有拉回，但是台積電及鴻海強勢反攻，其中台積電尾盤出現急拉，成為拉抬指數的重要關鍵。至於鴻海更是連續 2 天站穩月線之上，終場更是收復 95 元大關。

至於大立光則是在平盤上下震盪，雖然一度收復 4100 元大關，但是也再回探 4000 元大關。

近期強勢股包括印刷電路板及被動元件，今天雖然國巨也再以 355 元創下歷史新高，推升大毅、奇力新、金山電、九豪、光頡、興勤、佳邦、信昌電也漲逾 1%。

傳產類股則是今天資金另一個焦點，其中台塑四寶繼續穩盤，包括台化、台塑、南亞都收紅，僅台塑化相對疲弱；鋼鐵類股也由第一銅漲停強攻，世紀鋼、海光、威致、三星、千興、燁輝、中鴻等也漲逾 1%。