【顧德投顧】關鍵K之王 藍登耀 盤後分析

(1907 永豐餘、1710 東聯又持續創高啦。)

今天大盤季昨天之後，依舊維持反彈格局，今天再度強攻 75 點，以 10642 點做收，量能為 1089 億元。

重點持股報告。

(4939 亞電) 亞電真的很來電，股價從上週一路上漲創高，一直漲到這禮拜都還在 < 漲停並創新高 >。先前老師也帶會員先獲利一半持股，今天另一半持股則是全數獲利出清囉，又持續將獲利放到會員的口袋裡。

(6591 動力、1902 台紙) 續抱。

(2022 聚亨) 股價越走越強，型態蓄勢待發，下周機會很棒。

(6120 達運) 昨天股價 < 亮燈漲停板 >，創下波段新高，今天則是再度創新高，老師也順勢帶會員們，先獲利賣出一半持股囉。

(8039 台虹) 股價超強，已經 < 連續七天創新高 > 囉，會員們的獲利都已經累積到相當的程度了，今天股價稍做休息，續抱即可。

(1710 東聯) 股價又再創收盤新高囉，太棒了，下禮拜請持續一路創高吧。

(1907 永豐餘) 股價又是連續三天創新高，哇，我們的股票真的都不錯，一檔接一檔的表態，獲利也跟著越來越多囉，2017 年是豐收的一年，展望 2018 年，我們都還要再更好，一起加油。

(6456GIS)(空) 股價始終軟弱無力，空單續抱。

(3019 亞光)(空) 今天大盤大漲，但是亞光卻反向下跌了 2.2%，我們做多的股票上漲，做空的股票下跌，當掌握到關鍵系統，其實操作真的很簡單。

操作依舊跟隨 (關鍵 K 系統)，不預設任何立場，一切紀律化操作即可。

該買的買、該賣的賣、該抱的抱。維持資金靈活，避開弱勢股，堅持只做進入 (甜蜜期) 的強勢股。

跟緊老師、跟緊關鍵 K 系統，自然能避開風險、又能創造獲利。未來我們繼續向前，持續創造亮麗績效。

(今日多方關鍵 K 系統股票: 1710 東聯、2022 聚亨、6120 達運、8039 台虹、1902 台紙、1907 永豐餘、6591 動力 - KY。)

(今日空方關鍵 K 系統股票: 6456 GIS、3019 亞光。)

以上資料由 藍登耀老師 + 關鍵 K 團隊共同彙整。

(以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險)