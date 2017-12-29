【顧德投顧】徐照興 台股龍捲風 盤後分析

台灣 50 低檔背離連漲 3 天，帶動指數上揚

2017 年最後交易日收的不錯！

【盤勢分析】

美股震盪走高，台股連漲 3 天，日 KD 黃金交叉，週 KD 死亡交叉收斂，月 KD 死亡交叉？後續怎麼看？要留意甚麼？相關解說可搜尋 YOUTUBE 及 FB【台股龍捲風】

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

【一】勢的操作：

今日日 KD 黃金交叉，指數再漲 75.22 點！加權底形已出來，就等下周放量上攻，但電子似乎沒有那麼好！加權週線：週 KD 死亡交叉開口收斂，月 KD 死亡交叉 (下個月須急漲過高才能化解)，宜避開做頭及炒作個股！

【二】利的研判：

9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利同步向上，所以指數大漲，但電子普遍不強，而電子又佔權值，所以個股表現明顯！而個股方面：明年漲價題材旺季股仍可可壓回作多 (如：矽晶圓、MOSFET、磊晶圓、生技、報價調漲的傳產)，而作頭個股及沒本質的電子股拉高漲不動後可佈建空單 (先觀察手機零組件先關族群)！

【後續作法】

今收日週月季年線！收得相當不錯，接下來就看歐美股市的表現！多頭三劍客：大立光 (昨大漲，今小跌 20 元，收 4020，還可接受，但相關族群如【手機族群】【光學】普遍如預期較弱，仍應先避開)，台積電 (+3.5 收 229.5，偷拉尾盤奇襲，漲勢較虛！半年線持續向上)，鴻海（+0.9 收 95.2，融資開始減少，外資開始回補，留意延續性)！產品透明度特高的【矽晶圓】：6488 環球晶 (-6.5 元收 397.5 元)，5483 中美晶 (-0.7 收 76.3)，6182 合晶 (+0.45 收 42.6)、3532 台勝科 (+1.7 收 96.4)，這類族群長線仍看好，但短線個股需依技術分析，高出低進！【電動車概念股】：4739 康普、4721 美琪瑪、3003 健和興、3484 崧騰、1536 和大、6282 康舒、6235 華孚、3665 貿聯、5243 乙盛！可留意中國新能源汽車免徵購置稅後續消息，【電競遊戲股】：2377 微星 (+1)、2376 技嘉 (+1.4)、3540 曜越 (+0.5)、6591 動力 (-3)、6180 橘子 (+0.8)、3546 宇峻 (+0.8)，這族群明年 1 月會有新題材，震盪可開始留意！【磊晶圓】：3707 漢磊 (+0.15)，3016 嘉晶 (-0.25)，此族群可留意法人籌碼，【生技】1565 精華 (挑戰股后，跌 8 元，盤中高 999 收 975)、6554 中美冠科 (合併題材，連 6 根漲停後今小漲 0.2 收 69.7)、6452 康友 (+7.5)、8436 大江 (+1)、4107 邦特、1323 永裕 (包材 - 0.1)、8341 日友 (+5)、8406 金可 (-8.5)、1707 葡萄王 (+2)、4139 馬光、4735 豪展、4137 麗豐 (+2)、3205 佰研 (+1.4)、4148 全宇 (+4)、8279 生展 (+1)、4162 智擎 (+3.5)、4147 中裕、4174 浩鼎，此族群量能較少，防守點要設好！【銅價概念股】：2009 第一銅 (再度漲停)、盤中可留意 1608 華榮、1605 華新、1609 大亞，可持續留意銅報價！而今日指數漲個股表現較弱勢的個股有：4943 康控、3443 創意、1526 日馳、3645 達邁、2405 浩鑫、3189 景碩、4939 亞電、3645，這些個股明日須迅速彈升，否則會較不利後勢！