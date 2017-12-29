【豐銀投顧】動能回溫 紅包行情

就在 12 月大跌之後，許許多多的人開始看空，認為崩盤的理由不外乎就是蘋果利多出盡甚至利空才剛開始、要不就是 2017 年已經漲多了。還有就是美國聯準會即將開始升息、縮表，所以市場的流動性就要退了。在筆者眼中，這些根本不足為懼。首先，蘋果利多真的走完了嗎？科技股最大的魅力，就在於永遠都有新的題材。手機這個產業或許很難再有革命性的變革。但在可撓式面板即將問世之後，未來說不定手機可以折起來是手機，打開來變小平版。那麼到時候搞不好又會衍生出新的族群、新的應用、新的商機，接著又帶動新的族群，不是嗎？再來，美國聯準會要升息、縮表，這是早就知道的事，市場早就都已經反映過了，如果還在用過去的思維看待，只怕會被軋翻天。最後，也是筆者最不以為然的，就是許多人認為漲多就一定要拉回。事實上漲多跟拉回是二回事，怎麼樣叫漲多？從 1000 元漲到 2000 元的大立光足足漲了一倍，夠多吧？但誰知道之後會直上 5000 元？同樣的道理，台股乃至於全球股市的上漲，是因為全球低利率的環境帶動了充沛的資金流入股市所致。跟過去架財務槓桿進場而堆高的股市環境完全不同，因此股市會用極為緩慢的往上走，只要全球股市的資金仍然充沛，那麼每一次的回檔修正反而成為一大買點，跟漲的是不是太高一點關係都沒有，2018 年且戰且走就好，不必預設立場。

今年筆者是第一年到鉅亨網撰文，但從七月以來陸續介紹了順德、嘉澤、華通、華邦電、世芯、樺漢、合晶、中美晶、台虹、頎邦、台郡、宣德、達運… 等優質股票，另外在這半年內分別抓到了幾次多頭行情的波段轉折進場點，分別在 6/15、7/31、8/15、9/30、12/7、12/27 這幾次。希望投資人能滿意，明年老師將會更加努力帶大家獲利更多，希望各位支持，也祝大家新年快樂，在新的一年裏能心想事成、操作順利！我們明年再見。

豐銀投顧 李世新 分析師