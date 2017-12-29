威剛推新隨身碟 搶年底採購商機

年關將至，也往往是消費性電子產品熱賣的時間點，看好市場趨勢，記憶體模組大廠威剛 (3260) 推出兩款全新隨身碟 UV230 與 UV330，其最大特色是採用側推式伸縮 USB 接頭的無蓋設計，積極搶攻年底的消費商機。

威剛提到，從「方便消費者使用」的角度出發，UV230 與 UV330 兩款均採側推式伸縮 USB 接頭的無蓋設計，可免除帽蓋遺失的風險，單手滑動按鈕即能輕鬆推出與收回 USB 接頭。而 UV230 有 16GB 到 64GB 等規格，UV330 則有高達 128GB 的大容量，儲存數千份的文件、照片、音樂或影片都不成問題。



另外，隨著照相錄影技術的日新月異，使用者傳輸高畫質與高解析度檔案的需求也與日俱增，威剛補充，具備 USB 3.1 高速傳輸介面的 UV330，傳輸速度最高可達每秒 5Gb，比起 USB 2.0 能大幅節省時間。

不論是高畫質 4K 影片、高解析度圖檔或大容量的音源檔，都能在極短時間內傳輸完成。UV230 與 UV330 支援多種裝置，如個人電腦、平板、音響、電視、車用音響、遊戲主機或家庭娛樂系統，隨插即用；支援 USB 3.1 的 UV330 亦向下相容 USB 2.0 介面。



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