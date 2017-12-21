DRAM市況熱 威剛全年拚賺1股本

威剛 (3260-TW) 持續看好 DRAM 市場仍將持續缺貨，價格仍維持漲勢，至於 NAND Flash 部分，第 4 季旺季價格高點過後，預期明年第 1 季整體供需將出現轉變，威剛自結前 11 個月稅前盈餘 24.17 億元，年增 78.4%，每股稅前盈餘 10.51 元，法人看好今年全年獲利可望超過 1 股本。

台股大盤今日陷入整理，DRAM 股也走跌，威剛則是維持在紅盤，表現相對強勢。

威剛 11 月營業利益 3 億元，月增 70.5%，因提列業外投資損失，單月稅前盈餘 0.69 億元，以目前股本 22.997 億元計算，每股稅前盈餘 0.3 元；累計今年前 11 月稅前盈餘 24.17 億元，年增 78.4%，每股稅前盈餘 10.51 元。

威剛累計前 3 季稅後純益 18.45 億元，年增 2.29 倍，每股純益 8.49 元；法人表示，在 DRAM 模組價格續漲下，預估 12 月營收仍將維持 10 月、11 月水準，推算全年稅後淨利將超過 1 個股本。

威剛強調，在 DRAM 需求與獲利正向循環下，短期內全球 DRAM 大廠仍理性看待產能議題，也並未有大幅破壞產業生態的計畫，因此持續正面看待 DRAM 市況。

DRAM 股今日走跌，南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW) 下跌，旺宏 (2337-TW) 由紅翻黑，威剛表現相對強勢，盤中站上 5 日線。

若投資人看好威剛後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：威剛元大 74 購 02 (732222-TW)、威剛國泰 76 購 01 (732508-TW)、威剛兆豐 745 購 01 (732270-TW) 等。