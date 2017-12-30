2018國際經濟展望(三)：緊縮大考驗 風險勿忽視

美國經濟持續改善，促使聯準會 (Fed) 成為全球發達經濟體中，最先啟動貨幣政策正常化的央行。展望 2018 年，各國收緊貨幣政策是大勢所趨，然而當中存在隱憂，一旦各央行同步削減貨幣刺激政策，或嚴重衝擊資產價格和環球經濟，風險不容忽視，各方須密切注視各央行的貨幣政策動向。

香港《文匯報》綜合外電消息，美國今年共升息 3 次，符合 Fed 目標，預計在經濟持續增長及稅改政策帶動下，若通膨升勢合乎預期，2018 年估計會再升息 3 次，同時繼續縮減資產負債表。然而 Fed 還面對一項難題，就是其他央行的非常規貨幣政策走向難以逆料，增添局方制訂政策的難度。

在亞洲，日本央行正面對愈來愈大壓力退出刺激措施，估計 2018 年會上調 10 年期國債殖利率目標，但要視乎首相安倍晉三的結構性改革成效而定，目前仍是未知之數。

歐洲央行 1 月起開始將每月買債額減半，為全面退出量化寬鬆 (QE) 鋪路，之後估計會開始升息。但歐央行最近公佈的會議記錄顯示，管理委員會成員對收緊政策莫衷一是，最終可能修改前瞻性指引，加快退出 QE，為貨幣政策正常化步伐增添變數。

國際貨幣基金組織 (IMF) 亦有相同憂慮，指出 2018 年全球經濟最大危機或來自各國央行，若發達國家央行採取鷹派立場，收緊貨幣政策的步伐可能過急，幅度有機會過大。IMF 認為，歐央行或低估歐元升勢對出口的打擊，急於收緊政策可能導致部分成員國陷入衰退；美國聯儲局則可能高估消費者對加息的承受能力。

《經濟學人》指出，今年全球經濟增長 2.9%，增速是 2010 年以來最快，預計 2018 年放緩至 2.7%，但令人鼓舞的是，估計所有大型經濟體、發達國家以至新興國家均錄得增長，美國和歐盟料增長 2%，印尼和馬來西亞增長 5%，印度更達 8%，中國在內需帶動下，估計也有近 6% 升幅，巴西和俄羅斯則有望擺脫衰退。

全球最大債券公司「大平洋投資管理公司」(PIMCO) 近日發表投資前景報告，指 2018 年全球經濟體同步向好，上調增長預測 1/4 個百分點，達到 3% 至 3.5% 的區間，但同時提醒投資者，經濟增長周期已接近高峰，加上美國面對通膨上升風險，稅改政策帶來的效益有限，Fed 升息縮表或窒礙部分經濟體增長。