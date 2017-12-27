2018國際政治展望(一)：美一哥保位戰 取決於北韓

北韓今年多次試射彈道導彈甚至進行核試，不斷挑戰國際社會底線，領導人金正恩更與美國總統川普 (Donald Trump) 隔空互罵，令朝鮮半島戰雲密佈。

展望 2018 年，香港《文匯報》報導，北韓仍將是國際政治舞台的焦點，尤其韓國 2 月初舉行平昌冬季奧運，北韓可能進一步挑釁。雖然美國推動一系列制裁和外交孤立，但未能阻止北韓發展核武。《經濟學人》指出，美國在世界的地位，將取決於北韓問題。

川普奉行「美國優先」政策，減少參與全球事務，旨在讓美國擺脫外事的枷鎖，聚焦自身發展。《經濟學人》副主編卡爾認為，作為上任的第一個年頭，川普於 2017 年在外交和內政兩方面搖擺不定，原因正在於北韓。

隨着平壤發展可打擊美國本土的洲際彈道導彈，川普已沒有含糊的空間，他必須作出以下抉擇︰戰爭還是外交？保護盟友還是把它們置諸不顧？通過與中國合作，加強亞洲的「美國秩序」，還是索性放棄？

卡爾指出，在北韓問題上，川普可採取遏制和威懾、履行對盟友的承諾，並與中國建立互信，則有助鞏固美國主導的全球體系。同時，川普有機會塑造本世紀的美中關係，奠下兩國廣泛合作的基礎。

《經濟學人》專欄作家齊格勒認為，北韓核危機明年將加劇，猶如另一場古巴導彈危機，但他認為金正恩發展核武，只是取得核威懾力量，防範美國侵略，不會玉石俱焚。川普亦深明動武要付出的代價，不會輕舉妄動。

齊格勒表示，美國、中國、北韓與韓國或可磋商外交協議，以保證北韓國家安全，換取金正恩放棄核導計劃，並為尚未簽和約的北韓戰爭正式畫下句號。齊格勒承認，這種「大妥協」的機會不大，但總好過見到因開戰而導致的「核冬天」。

智庫歐亞集團總裁布雷默指出，明年全球政治將向 4 個趨勢發展：

首先是全球和平將繫於區域安全，除中美兩大強國外，印度和日本將謀求在亞洲發揮影響力，沙烏地阿拉伯、伊朗和土耳其則在中東角力。

其次，以往美歐堅持意識形態主導外交，在非西方地區推廣民主、法治和自由等理念，但在未來，追求實際國家利益將在外交上顯得更重要。

再者，國際貿易格局繼續演變，川普否定多邊貿易協議下，中國將繼續透過「一帶一路」政策，擴大全球政經影響力。

最後是網絡急速發展改變全球勢力平衡，給予發展中國家與富裕國家競爭的機會。