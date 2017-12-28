俄大選後3個月舉辦 2018世界盃史上最政治化

俄羅斯 2018 年 6 月主辦世界盃，隱藏不少政治危機，尤其是總統普丁尋求連任的大選在 3 月舉行。英國《獨立報》形容，這將是歷來最政治化的一屆世界盃。

香港《文匯報》綜合外電消息，舉辦世界盃對俄羅斯具有重大意義，這是烏克蘭危機後，普丁重新向世界展現俄國風貌、重塑國家品牌的良機。俄國家隊在世界盃揭幕戰將對陣沙烏地阿拉伯，同組還有埃及和烏拉圭，算是避開了一眾熱門爭標隊伍。

話雖如此，俄羅斯不可掉以輕心，巴西就是前車之鑑。巴西政府在上屆世界盃決賽周揭幕前，已深受貪腐醜聞困擾，總統羅塞夫 (Dilma Rousseff) 出席賽事期間頻頻被球迷喝倒彩。身為大熱的巴西隊，竟以 1 比 7 恥辱性輸給德國，進一步激化民憤，引發大型反政府示威。羅塞夫同年被國會彈劾下台，成為體育加劇政治風波的典型例子。

以俄羅斯的管治體制，反對派利用世界盃的機會進行抗議，相信較為困難。然而明年世界盃揭幕日，距離總統選舉結束不到 3 個月，賽事隱藏的政治風險始終不能抹煞。

近年俄國一直出現批評總統普丁及指控政府腐敗的聲音，反對派今年以來曾多次發起全國大示威，反對派領袖納瓦爾尼 (Alexei Navalny) 更因非法集會被褫奪參選資格。

西方媒體認為，即使普丁順利連任，但若國家隊表現欠佳，普丁利用世界盃展示俄國復興的如意算盤便打不響。

在球場之外，俄政府還要擔心俄國足球流氓會否招惹暴力事件，以及對外國球迷作出種族歧視行徑，損害俄國形象。

《獨立報》認為，本屆世界盃落戶在全球最具政治影響力、亦是最具爭議的俄國。當今國際政治格局是冷戰後最微妙的時刻，特別是俄國捲入干預美國大選的指控；在俄國內部，關於性小眾 (LGBT) 權利、種族主義和人權的爭論愈趨高漲，這都令世界盃蒙上前所未有的政治化色彩。