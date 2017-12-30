美股2017很牛？錯了 全球股市更厲害

摘要：除美國外的明晟全球指數今年將累漲 24%，是 2012 年以來首次比標普 500 大盤表現還要好。不少資金在今年湧入新興市場，推動股指表現更為亮眼，其中香港恆指、阿根廷、尼日利亞和土耳其的股指漲勢，將美股遠遠甩在了後面。

除了 6 月被沙烏地阿拉伯等周邊鄰國中斷外交關係的卡達，全球股市基本都能紅紅火火「過大年」。

雖然美股三大指數在今年最後一個交易日微跌，但道指在年內共創 71 個收盤記錄，年內累漲 25%，標普 500 指數累漲 20%，納指累漲 29%，均創 2013 年以來最佳年度表現。

《華爾街日報》援引 FactSet 數據指出，今年經合組織 OECD 國家的股市攜手齊漲，為 2010 年以來首次。除美國外的明晟全球指數 MSCI ACWI 今年將累漲 24%，是 2012 年以來首次比美股標普 500 大盤表現還要好。

（上圖來自華爾街日報截圖）

文章稱，這些國家股市要嘛創多年新高，要嘛創紀錄新高，主要受到科技板塊提振。此外，全球經濟協同復甦，通膨意外偏低令「央媽們」保持相對寬鬆的貨幣政策，也參與提振了風險資產。

相比之下，標普 500 的預期本益比漲至 18.3 倍，高於去年底的 16.9 倍，較全球股市顯得更為昂貴。因此，不少資金在今年湧入新興市場，推動股指表現更為亮眼。

CNN 援引標普道瓊斯指數的統計稱，包括股息在內，今年全球上市公司的市值增加了 12.4 兆美元。比美股表現更亮眼的莫過於阿根廷（Merval 指數年內累漲 73%）、尼日利亞（累漲 43%）和土耳其（累漲 43%）。

（上圖來自 CNN 報導截圖）

另據新華社，香港恆生指數的漲幅在今年領跑全球股市，累漲 36% 左右，是歷來升幅最高的一年，也是全球年度漲幅最大的主要市場。Kingston Financial Group 首席研究主管 Dickie Wong 認為，這主要是騰訊的推動，今年股價翻倍，一度市值超越了全球社交媒體巨頭 Facebook。

此外，印度 Sensex 指數今年累漲 28%，韓國 Kospi 指數累漲 22%，均創 2009 年以來最大的年度點位漲幅。日經指數累漲 19%，為 2013 年以來最佳，英國富時 100 累漲 7.8%，泛歐 Stoxx 600 累漲 7.7%，明年大選引發「黑天鵝」擔憂的義大利股指也累漲了 14%。

法興銀行全球資產配置主管 Alain Bokobza 表示，今年股市、信貸和大宗商品等所有風險資產悉數大漲，除了受科技板塊的驅動，也得益於中國經濟保持穩定和大宗商品價格反彈。在年關基本面利多的背景之上，預計明年的風險資產持續向好，但也伴隨一些擔憂。

具體到美股來說，今年表現利多的背景是 10 年期公債殖利率下滑，兩年 / 10 年期美債利差跌至 50 個基點，創 2007 年 10 月以來最小。但以聯準會為首的全球主要央行明年會陸續收緊貨幣政策，勢必抬升公債殖利率，降低股市等風險資產的吸引力。

U.S Bank Private Wealth Management 投資經理 Eric Wiegand 指出，不少主要國家股市估值有些偏高，投資者的自滿情緒（complacency）也接近歷史高位，代表股市向上動能有限，能容許貨幣政策出錯或突發黑天鵝事件的邊際也更窄。

而當前確實也有投行認為，美股雖受益於稅改等利多因素，但也終將在 2018 年見頂，美股大調整恐怕已經不遠。

但在新年到來之際，讓我們再回顧一下美股的非凡成績：

道指將創 1954 年以來首次年末最後六個周線連續上揚，也是 1959 年以來首次九個月連漲；

標普 500 將創 1983 年以來首次九個月連漲，今年包括股息的回報每個月上揚，為史上首次；

納指也將創造 12 個月中 11 次月線上揚的記錄。

『新聞來源／華爾街見聞』