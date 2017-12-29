【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日受到半導體及塑化類股領漲影響，帶動台股站上 10600 點大關，終場加權指數上漲 75.22 點，後續行情走勢可留意台幣是否持續升值以及國際資金是否持續流向亞洲的情形，而外資在現貨部分買超 65.61 億，合計三大法人現貨淨買超 75.06 億。

《國際金融市場焦點分析》

美國股市小幅收高，雖然上週初領失業金人數優於預期，但是美元持續疲軟，使得非美貨幣一同走升。歐洲方面，由於義大利總統解散國會，2018 年 3 月 4 日將舉行大選，但目前各政黨都沒有取得過半數的條件，而且民粹主義的五星運動黨在整體民調中呈現領先，為明年初的歐洲政局埋下了不確定性。陸股方面受惠白酒股買盤驚人，相關期貨商品全面走揚。

《國際商品市場焦點分析》

美國能源情報署報導，截至 12 月 22 日當週，原油庫存下降了 460 萬桶，優於市場預期，同時庫辛地區的庫存同樣也下滑，油價短暫震盪後反應溫和，不過因為美國產量意外下滑，平緩了市場原先的擔憂，油價在尾盤走高，今日早盤再度拉升，WTI 期貨價格成功站上 60 美元關卡；在歐元及英鎊領軍下非美貨幣在年終前持續走強，美元弱勢支撐金價上漲，收盤差 1300 美元大關僅一步之遙。

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