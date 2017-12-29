台股盤後－全年大漲1389點 首度萬點封關

台股今 (29) 日早盤在新台幣大幅升值 1.9 角，電子三雄帶頭強彈，推升指數一度越過季線 10649 點，不過印刷電路板及被動元件出現拉回，壓抑漲幅收斂，尾盤台灣 50 反 1 反倒出現大單摜壓，最後一檔跳漲 36 點，以 10642.86 點作收，季線得而復失，成交值 1089.06 億元。周線上漲 105 點，K 線連 3 紅，累計全年上漲 1389 點。

櫃買市場則是開高震盪，基礎建設概念股的鋼鐵及建材營造相對強勢，終場上漲 0.52 點，以 148.52 點作收，成交值 319.25 億元。周線上漲 0.85 點，K 線連 3 紅，累計全年上漲 23 點。

台股今天類股呈現漲多於跌，其中漲幅最高的是電器電纜類股，漲幅達 1.8%，塑膠、半導體、水泥、橡膠、生醫等漲幅也超過 1%，汽車、電機機械、紡纖、建材營造、化學生醫、其他電子、造紙、化學、電腦設備、其他類、電子零組件、鋼鐵、觀光、貿易百貨、資訊服務、金融、電子通路、食品等也均收紅。

至於下跌類股則有玻陶、油電燃氣、光電、航運及通信網路。

電子三雄今天繼續齊步反彈，儘管大立光尾盤略有拉回，但是台積電及鴻海強勢反攻，其中台積電尾盤出現急拉，成為拉抬指數的重要關鍵。至於鴻海更是連續 2 天站穩月線之上，終場更是收復 95 元大關。

至於大立光則是在平盤上下震盪，雖然一度收復 4100 元大關，但是也再回探 4000 元大關。

近期強勢股包括印刷電路板及被動元件，今天雖然國巨也再以 355 元創下歷史新高，推升大毅、九豪、光頡、奇力新、興勤、信昌電、佳邦、金山電也漲逾 1%。

傳產類股則是今天資金另一個焦點，其中台塑四寶繼續穩盤，包括台化、台塑、南亞都收紅，僅台塑化相對疲弱；鋼鐵類股也由第一銅漲停強攻，世紀鋼、三星、燁輝、中鴻、海光、威致、千興等也漲逾 1%。

營建類股則由裕豐帶頭，順天、達麗、潤隆、長虹、欣巴巴、鄉林、國建、太設、鼎固 - KY 等也漲逾 1%。

分析師林孟漢表示，台股今天以萬點之上封關，以今年上漲 1389 點來看，表現算是不錯了，展望明年，就要看今年下半年表現相對疲弱的蘋概股能否重新領軍反攻，如果可以重新起漲，預料指數還是有機會穩步走揚。