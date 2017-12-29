台股盤中—指數重回10600點一度站上季線 可望創首次萬點封關紀錄

受惠美股道瓊工業指數收盤再創新高，台股今 (29) 日在台積電與鴻海等權值股領軍下上攻，指數開高走高，加上台塑四寶等權值股力挺多方，開盤不久便衝破 10600 點大關，早盤一度大漲超過 80 點並站上季線，預估成交量能 1110 億元。台股今日可望以萬點以上封關，寫下歷史新紀錄。

台股指數今日以 10590.95 點開出，盤中最高 10659.98 點，最低 10590.95 點；櫃買市場今日以 148.07 點開出，盤中最高 148.95 點，最低 148.07 點。

以蘋概三雄表現來看，台積電與鴻海受惠外資轉買，股價反彈力守月線，台積電上漲近 2%、來到 229.5 元；鴻海小漲超過 0.5%、來到 95 元；大立光則是在平盤附近震盪、來到 4030 元。

國際銅價近來漲勢強勁，LME 銅期貨一度創 2014 年 1 月以來新高，資金逐漸從電子股輪動至線纜股，盤中包括大山、榮星都強攻漲停鎖住，華榮也有逾 6% 的漲幅，其他包括華新、宏泰、華電與大亞等股價也都勁揚。

華新相關權證。資料來源：鉅亨網整理

油價揚加上台幣強升，帶動資產題材個股與原物料族群受惠走揚，嘉泥、藍天與遠東新等資產題材個股漲幅均超過 2%；原物料族群中，塑化族群一片紅通通，又以二線塑化股台達化、台苯與國喬等表現最佳、大漲逾 3%。

以族群來看，電纜族群表現最強勁、上漲超過 2.2%，塑膠上揚逾 1.5%，半導體指數則上漲超過 1.3%，表現最為弱勢的族群為玻璃類股，下跌約 1.3%；櫃買市場則是網通族群最強勢、上漲約 0.85%。

永誠國際投顧分析師李蜀芳表示，今日指數開在 10591 點附近，相當於 12 月月線開盤位置，顯示多方收紅企圖明顯，在龍頭型電子權值股未扯後退下上攻，從技術面角度來看，上有壓下有撐，以個股表現為主，在季線上應不要過度追高。

展望元月行情，李蜀芳分析，元月行情須看市場主流，若為電子股，則可能遇到淡季效應或 12 月漲多等因素影響，若是輪動行情則可用之兵較多，以多方架構來看，電子股目前在築底，能否衝出一片天仍有待觀察。