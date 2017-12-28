台股盤後－拚最後作帳 股匯齊揚電子三雄反攻 上漲80點收復半年線

台股今 (27) 日新台幣一度大幅升值 1.5 角帶動下，電子三雄早盤先由台積電領軍，鴻海及大立光也接棒反攻，推升指數開高震盪，矽晶圓族群及傳產類股也跟進反彈，指數終場上漲 80.97 點，以 10567.64 點作收，順利收復半年線，成交值 1047.04 億元。

櫃買市場也同樣開高走高，終場上漲 1.95 點，以 148 點作收，收復所有均線，成交值 351.73 億元。

台股今天類股呈現漲多於跌，其中漲幅最高的是玻陶類股，漲幅達 8.2%，光電也上漲逾 3%，其他電子、貿易百貨漲幅也超過 2%，食品、汽車、橡膠、觀光、電子零組件也漲逾 1%，航運、電腦設備、紡纖、造紙、半導體、電機機械、資訊服務、鋼鐵、水泥、化學生醫、生醫、化學、建材營造、電子通路、其他類、通信網路、金融等也均收紅。

至於下跌類股則僅有油電燃氣及塑膠。

電子三雄今天終於同步反彈，但是上漲時間則略有不同，先由台積電帶頭，一度收復 5 日線、10 日線及月線，然而月線反壓沉重，也讓台積電在中場過後漲幅略微收斂。

至於大立光及鴻海漲勢則相對平穩，大立光在昨天一度回跌今年的起漲點後，低接買盤持續進場，推升今天股價又重新站回 4000 元整數大關。鴻海也同樣強勢反彈，一口氣收復 5 日線、10 日線及月線。

另外矽晶圓族群也在類股股王環球晶反彈推升，包括合晶、嘉晶及中美晶均收紅。

近期的強勢股包括印刷電路板及被動元件，漲勢也持續延續，國巨、華新科、大毅、光頡、越峰、立敦、華新科、凱美都還有買盤繼續簇擁。

分析師林孟漢表示，台股明天即將進入新曆年的封關日，就目前來看，隨著外資逐漸收假，讓市場的成交量能有增溫跡象，也讓原本對疲弱的權值股開始有買盤回補，預料明天封關日行情仍不看淡，不過季線將是短線的反壓所在。