回到長期投資價位 電子三雄同獲買超 三大法人買超75億元

台股今 (28) 日新台幣一度大幅升值 1.5 角帶動下，電子三雄早盤先由台積電領軍，鴻海及大立光也接棒反攻，推升指數開高震盪，指數終場上漲 80.97 點，以 10567.64 點作收，順利收復半年線。三大法人連續第 2 天同步買超，外資買超放大到 65.02 億元，投信買超 4.34 億元，自營商買超 6.02 億元，合計買超 75.38 億元。

期貨部分，三大法人也是同步偏多，外資加碼多單 2501 口，淨部位多單回升到 5 萬口以上，達 51327 口；投信回補空單 497 口，淨部位空單來到 34619 口；自營商回補空單 565 口，淨部位空單來到 6521 口，合計三大法人加碼多單 3563 口，淨部位多單為 16057 口。

外資今日繼續買超台股，值得注意的是，電子三雄終於同步獲得外資買超，其中外資買超最多的還是鴻海，也是連續第 2 天買超，至於台積電及大立光則是由賣轉買。

相較電子三雄獲買超，外資買超金融買盤更大，買超前 10 名當中就有 3 檔金融股，包括中信金、新光金及永豐金，另外兆豐金、第一金、台新金、富邦金、玉山金、開發金、國泰金、華南金、元大金、合庫金等也同獲外資加碼。

另外蘋概股也開始見到外資回補，包括嘉聯益、台虹、和碩、緯創、達方、玉晶光、鎧勝 - KY、TPK-KY、鴻準、台郡、可成等，都有或多或少的外資買盤加持。

ETF 部分，外資連續 2 天買超台灣 50，至於台灣 50 正 2，外資也是連續 2 天買超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是中止連續 10 天買超。

外資集中市場買超第 1 名為中信金，買超張數 8499 張，第 2 名大同，買超 8059 張，第 3 名鴻海，買超 7885 張，第 4 名旺宏，買超 6602 張，第 5 名友達，買超 5266 張。6 到 10 名依序為，新光金，買超 5199 張；中鋼，買超 4600 張；遠東新，買超 4422 張；華航，買超 4276 張；永豐金，買超 3690 張。

外資集中市場賣超第 1 名群創，賣超張數 9204 張，第 2 名元大滬深 300 正 2，賣超張數 6915 張，第 3 名燿華，賣超 6068 張，第 4 名長榮，賣超 3218 張，第 5 名強茂，賣超 2904 張。6 到 10 名依序為，國泰中國 A50 正 2，賣超 2791 張；中石化，賣超 2661 張；富邦上証正 2，賣超 2459 張；華通，賣超 2288 張；欣興，賣超 2212 張。

法人表示，外資連續買超，尤其電子三雄同步獲外資青睞，顯示外資已有部分買盤回流，也讓台股明日新曆年封關行情略有偏多味道，不過要注意的是，外資今日對於印刷電路板族群似乎有獲利了解動作，包括燿華、華通及欣興均遭賣超，留意漲多個股的賣壓。