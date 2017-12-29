現金增資惹議市場派提告 大同再發聲明股價平盤震盪

大同董事會通過辦理現金增資等決議，但遭到市場派股東質疑權益受損，大同 28 日晚間發出聲明，重申嚴格遵守主管機關相關法令，強調董事會所有議案均經過內部審慎評估，公司從未涉入股市，對股價是否遭人為操縱，公司無從得知，並籲請主管機關嚴查。大同今（29）日股價在平盤上下震盪，來到 19.3 元附近。

大同通過辦理現金增資引發股東不滿，市場派欣同發聲明指出，大同 5 億股現增案，公司雖表示之後可改善財務結構，強化公司競爭力，但由於發行價格暫時未定，市場消息卻充斥，傳出大同預定將以 14 元辦理現增，由於市價仍有 19 元，導致消息一出，22 日起大同股價連續重挫，最低點來到 17.2 元，已造成股東立即的價差損失，因此 28 日在台北地檢署告發。

為此，大同發出聲明再度重申公司向來嚴格遵守主管機關相關法令與規定，內部也明訂嚴格的管控制度以為遵循，董事會所有議案均經過內部審慎評估及董事會充分討論，並恪遵相關規範辦理。

大同指出，公司過去數年投資於綠能與智慧能源系統產業，契合政府大力推動的 5+2 前瞻計畫，且已有許多實績，是公司長遠的發展目標更是台灣能源結構轉型、節能減碳、與提升能源效率等關鍵政策的重要後盾，因此董事會一致通過現金增資的決議，改善財務結構充實營運資金，希望強化集團在太陽能產業之整體競爭力。

大同表示，董事會通過的決議是在額定股本內對原股東的現金增資。公司從未涉入股市，對於股價是否遭人為操縱，公司無從得知，並籲請主管機關嚴查，保護善良投資人。另外，主管機關已於日前針對本公司股票 12 月 18 日至 12 月 22 日止價格波動過度劇烈之情事，依規定自 12 月 25 日起降低融資比率一成及提高融券保證金一成。

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