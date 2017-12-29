匯控(00005-HK)ADR繼續走高 騰訊(00700-HK)港交所(00388-HK)走軟

美股道指再創收市新高，不過，港股ADR指數收報29,836點，跌28點。匯控(00005-HK)繼續走高，ADR收報80.54港元，較港收市升0.54元；騰訊(00700-HK)ADR收報405.65元，較港收市跌2.55元；港交所(00388-HK)ADR收報239.4元，較港收市跌0.6元；中人壽(02628-HK)ADR收報24.34元，較港收市跌0.16元。
中移動(00941-HK)ADR收報78.11元，較港收市跌0.09元；聯通(00762-HK)ADR收報10.57元，較港收市升0.03元； 中電信(00728-HK)ADR收報3.69元，無升跌。
內銀股方面，建行(00939-HK)ADR收報7.18元，較港收市升0.01元；工行(01398-HK)ADR收報6.28元，較港收市跌0.04元。
中海油(00883-HK)ADR收報11.29元，較港收市跌0.01元；中石油(00857-HK)ADR收報5.49元，較港收市升0.01元；中石化(00386-HK)ADR收報5.73元，無升跌。
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