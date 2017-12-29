【東北證券】龍光地產(03380-HK)：厚積薄發，受益大灣區發展 評級：增持

東北證券首次發表龍光地產(03380-HK)，給予龍光地產“增持”評級。6個月目標價8.90元。

東北證券有此推斷，是應為龍光地產銷售出現高速增長，盈利亮麗。公司銷售增長迅速，全年預計可實現40%以上的增長速度，超額完成全年370億元的銷售目標。

報告指，龍光地產的優質土地儲備足以支撐未來三年銷售的持續高增長。公司前瞻獲取低成本土地資源，2017年上半年毛利率高達39.5%，全年預計將保持30%以上的高位。

土儲優質，前瞻戰略布局大灣區。進入下半年，公司陸續在中山、佛山、肇慶等地斬獲優質土地資源，加強在大灣區的布局。公司最新土儲總建面逾3000萬方(含2017年下半年獲取的土地，包括並購及城市更新類項目)。截止2017年6月末，公司總土儲中超過80%分布在粵港澳大灣區，未來有望持續受益於大灣區的發展。同時公司積極布局海外，在香港及新加坡取得大型市中心稀缺住宅項目。

合理使用杠桿，財務成本可控。公司今年以來通過發行低息融資工具置換前期的高成本負債，債務結構持續優化。2017年上半年公司凈負債率為67%，較2016年末下降4.4個百分點，加權平均借貸利率5.9%，較2016年末下降0.2個百分點，低於同類民營房企的平均水平。另外，公司近期持續回購股票，顯示長期看好公司發展的信心。

東北證券首次覆蓋，給予東北證券“增持”評級。6個月目標價8.90元。

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