【IPO追蹤】乙德投資(06182-HK)今起招股 入場費為5495港元

建築材料承包商乙德投資(06182-HK)今起至1月4日期間招股，將公開發售2億股股份，其中2000萬股公開發售，招股價介于每股0.52港元至0.68港元，預計集資淨額為9010萬港元(以招股價中位數0.6港元計)。以每手8000股計，入場費約為5494.82港元，該股將于1月17日挂牌。豐盛融資為是次上市計劃保薦人。

是次股份發售所得款項淨額約31.1%用于收購物業作為倉庫、工場及陳列室，以應對建築材料行業預期的持續增長需求;約28.8%用于償還銀行借款;約14.5%用于進一步拓展集團的能力，以承接更多項目;約7.6%用于人事招聘;約5.3%用于翻新現有的辦公室;約2.6%用于提升資訊科技及項目管理系統;約9.8%用于一般營運資金。

截至2017年3月31日止三個年度以及截至2016年及2017年6月30日止三個月，乙德投資的總收益分别約為235.4百萬港元、216.9百萬港元、202.3百萬港元、30.9百萬港元及85.3百萬港元。

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