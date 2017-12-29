【IPO追蹤】ISP GLOBA(08487-HK)發售2億股淨籌4400萬港元 明年1月16日創業板上市

新加坡音響及通訊服務解決方案供應商ISP GLOBA(08487-HK)29日早間公告以股份發售方式于港交所創業板上市，股份今起至2018年1月4日招股。公司將合共發售2億股，其中公開發售2000萬股及配售1.8億股，均可予重新分配;每股發售價介乎0.3港元至0.4港元之間，以每手10000股計入場費約為4004.3港元。公司股份預計將于2018年1月16日起開始于港交所創業板上市買賣。獨家保薦人新華匯富，聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為新華匯富及長城證券。

公司預計將收取的股份發售所得款項淨額約為4400萬港元，目前擬用于投資公司就實施業務策略所需的各項人力資源以及廠房及設備，具體安排為約140萬港元(約3.2%)擬用作加強公司于新加坡音響及通訊行業的營銷工作;約1160萬港元(約26.4%)擬用作擴大及培訓公司的營銷、技術及支援人手;約300萬港元(約6.8%)擬用作購置交通工具;約1000萬港元(約22.7%)擬用作在新加坡設立新的銷售辦事處;約1000萬港元(約22.7%)擬用作償還部分銀行貸款;約200萬港元(約4.5%)擬用作提供履約保證的資源;約250萬港元(約5.7%)擬用作獲得公司目前在機械及電氣工種的更高等級;及約350萬港元(約8.0%)擬用作一般營運資金及一般企業用途。

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