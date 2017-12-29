【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析



◆新台幣大升，台股強彈上漲

週四股匯雙漲，新台幣大升超過 1.4 角，升破 29.8 整數關卡，台股盤中強力彈升逾百點，加權指數收盤上漲逾 80 點。終場台指期上漲 88 點 (+0.84%)，逆價差 5.64 點，電子期上漲 5.25 點 (+1.22%)，逆價差 0.51 點，金融期上漲 4 點 (+0.34%)，逆價差 2.29 點，非金電期上漲 59 點 (+0.48%)，正價差 16.25 點。台指期上漲，逆價差減少，期貨空方力道減弱。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單減少 565 口，淨空單部位 6521 口；投信淨空單減少 497 口，淨空單部位 34619 口；外資淨多單增加 2512 口，淨多單部位 51327 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數日線收上影線紅 K 棒，留向上跳空缺口，指數強勢突破月均線壓力，站上半年線，各短中期均線糾結，籌碼面部分，單日成交量能增加到 1047 億餘元，外資上市現貨買超金額約 65.02 億元，期貨未平倉淨多單 51327 口，外資現貨多單、期貨多單同步加碼。

◆選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比維持由 1.58 變動到 1.66，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持在 10,800 點，賣權上移到 10,200 點，外資選擇權淨空單部位 125,053 口。

